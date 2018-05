Paola di Benedetto/ Grande Fratello 2018: "Matteo e Alessia insieme per le circostanze", è ancora innamorata?

Matteo Gentili e Alessia Prete insieme solo per questioni di circostanza? Paola di Benedetto ne è convinta almeno per quello che sa del suo ex, avrà ragione?

22 maggio 2018 Hedda Hopper

Paola Di Benedetto

Scoppia il caso grazie ad una serie di dichiarazioni rilasciate oggi a Mattino 5 da Paola di Benedetto dove era ospite in studio per parlare del Grande Fratello 2018 e non solo. Anche se dopo ha provato ad aggiustare il tiro, la bella madre natura ormai aveva sganciato al bomba destinata a far discutere nelle prossime ore e, magari, anche la diretta del Grande Fratello 2018 in onda questa sera. Proprio parlando della nuova puntata e dell'annuncio fatto da Barbara D'Urso riguardo all'entrata in scena di una giunonica nuova concorrente, la Di Benedetto si è detta felice di questa novità e non per via della noia che si respira in casa (a detta di Giulia Provvedi) ma perché la giovane potrebbe portare scompiglio tra le due coppie della casa ovvero quella formata da Filippo e Lucia (che Federica Panicucci annuncia ormai essere scoppiata) e quella formata da Matteo Gentili, il suo ex, e Alessia Prete.

LE DICHIARAZIONI DI PAOLA DI BENEDETTO SU MATTEO GENTILI

Proprio su questi ultimi si sofferma la bella mora che parla di Matteo come di qualcuno che conosce come le sue tasche dicendosi sicura che la sua storia con Alessia non sia dovuta a forti sentimenti ma che sia solo una cosa di circostanza, dovuta alla situazione. Lei stessa ammette "io lo so bene e una volta tornata alla vita reale me ne sono resa conto". A quanto pare la Di Benedetto è sicura che Alessia possa interessare a Matteo ma che lui non sia innamorato di lei e quando uscirà dalla casa avrà modo di scoprirlo come lei stessa sta facendo adesso in questi giorni guardandolo alle prese con la sua nuova fiamma. Siamo sicuri che Paola parla di Matteo perché lo conosce o solo perché è pronta a tornare con lui una volta fuori dalla casa? Lei corregge il tiro dicendosi pronta a volere solo il meglio per lui, sarà Alessia quella giusta?

