Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 22 maggio: le ultime sul Grande Fratello 2018

Barbara D'urso è pronta per una nuova puntata di Pomeriggio 5 in cui conosceremo gli ultimi dettagli sulla nuova diretta del Grande Fratello 2018

22 maggio 2018 Hedda Hopper

Manca poco alla diretta di Pomeriggio 5 che anticiperà quella di questa sera del Grande Fratello 2018. Sarà proprio nel suo programma pomeridiano che la conduttrice regalerà ai fan tutti gli ultimi dettagli sul reality show del prime time: quante saranno le eliminazioni e chi entrerà nella casa per gli incotri/scontri di questa diretta? Come sempre non mancheranno i temi relativi proprio a Pomeriggio 5 che, come sempre, si aprirà con gli ultimi casi di cronaca o i temi d'attualità che più fanno infuriare e discutere il popolo della rete tanto caro alla conduttrice, e non solo. Ancora una volta i suoi ascolti di ieri sono stati davvero buoni, almeno in confronto al competitor diretto di Rai1 e, in particolare, ha portato a casa 1.891.000 spettatori con il 18% di share nella prima parte e a 1.931.000 (16.7% di share) nella seconda scendendo poi al 13,9% di share nella terza e ultima parte che di solito non dura più di dieci minuti e in cui la conduttrice cede il testimone a Gerry Scotti e il suo Caduta Libera.

DA ELENA MORALI A MARIANA

Quali saranno i temi della giornata? Bocche cucite su quello che vedremo nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 ma sicuramente non mancheranno gli ospiti "vip" tanto cari alla conduttrice. Nei giorni scorsi Elena Morali ha parlato della rottura con Scintilla mentre ieri proprio l'ultima esclusa del Grande Fratello 2018, Mariana, ha parlato della sua uscita dalla casa e dal ritorno alla vita di tutti i giorni e, soprattutto, al suo ex. Avrà modo di tornare oggi in studio per annunciare il suo ritorno dentro la casa per incontrare i suoi ex coinquilini? Il resto delle novità e i temi della puntata saranno annunciati dalla stessa conduttrice qualche minuto prima della diretta.

