Primo finalista Grande Fratello 2018 / Chi è? Alberto Mezzetti e Matteo Gentili tra i papabili

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello 2018? Barbara D'Urso pronta a proclamarlo nella nuova diretta: sarà uno tra Alberto Mezzetti e Matteo Gentili?

Grandi sorprese quelle che ci aspettano nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2018. Barbara D'Urso ha infatti annunciato che la serana non solo vedrà l'ingresso della Casa di molti ospiti ma i ragazzi dovranno affrontare anche una doppia eliminazione. Non uno, quindi, ma due addii questa sera per i concorrenti. Ci sono però anche buone notizie perché proprio questa sera verrà proclamato il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Come accaduto in altre edizione, potrebbe essere un meccanismo a catena a scegliere sia il secondo eliminato della puntata sia il primo finalista. Chiaramente questo sarà sempre decretato da un televoto appositamente aperto dalla conduttrice tra due o più persone. L'esito di questo televoto lampo svelerà chi è il primo concorrente che si è aggiudicato la finale e, quindi, anche l'immunità dalle prossime nomination.

CHI SONO I PAPABILI FINALISTI?

Ma chi tra gli inquilini rimasti potrebbe conquistare questo privilegio? Di certo al momento tra i più amati del pubblico a Casa ci sono Alberto Mezzetti, detto Tarzan, già premiato dal pubblico nel corso di una nomination. Chi si è già messo alla prova, uscendo illeso da una nomination è anche Danilo Aquino che, tuttavia, potrebbe anche uscire questa sera (è ancora in nomination). Stessa cosa per Simone Coccia, che ha riscosso grande simpatia nel pubblico a casa. Molto amata è infine anche la coppia composta da Matteo Gentili e Alessia Prete: la loro genuinità potrebbe premiarli qualora uno dei due o entrambi finissero nella "nomination fortunata". Staremo a vedere.

