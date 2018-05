RED/ Sul 20 il film con Bruce Willis e Helen Mirren (oggi, 22 maggio 2018)

Red, il film in onda su Canale 20 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Bruce Willis, Helen Mirren e Mary-Louise Parker, alla regia Robert Schwentke. Il dettaglio.

22 maggio 2018

Red, in prima serata su 20

NEL CAST BRUCE WILLIS

Il film Red va in onda sul 20 oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2010 che è stata diretta da Robert Schwentke (The divergent series - Insurgent, RIPD - Poliziotti dall'aldilà, Un amore all'improvviso) e interpretata da Bruce Willis (Trappola di cristallo, Il giustiziere della notte - Death wish, Unbreakable - Il predestinato), Helen Mirren (Caligola, The queen - La regina, Excalibur) e Mary-Louise Parker (Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Red dragon, la serie tv Weeds). Nel cast anche John Malkovich e Morgan Freeman. Il film è tratto dall'omonima graphic novel pubblicata dalla DC Comics, scritta da Warren Ellis e illustrata da Cully Hamner. Del film è stato realizzato anche un sequel intitolato semplicemente Red 2, diretto nel 2013 da Dean Parisot e interpretato dallo stesso cast. Ecco nel dettaglio la trama del film Red.

RED, LA TRAMA DEL FILM

Frank Moses (Bruce Willis) è un ex agente CIA, ora in pensione. Frank vive una vita tranquilla lontana dai riflettori e il suo unico contatto con i vecchi datori di lavoro è Sarah (Mary-Louise Parker), l'addetta dell'ufficio pensioni che Frank chiama in continuazione con numerosi pretesti. Fra i due nasce così, gradualmente, un sentimento di amicizia. Un giorno però Frank subisce un'imboscata da un commando armato di tutto punto. Fuggito all'attentato, l'uomo si rende conto di essere sempre controllato e deduce che anche la donna che sente tanto spesso sia in pericolo. L'ex agente si presenta quindi da Sarah e la costringe a fuggire con lui. La donna inizialmente tenta di reagire, ma si lascia poi conquistare dall'avventura. Frank decide di rimettere insieme la sua vecchia squadra. Tutti i suoi vecchi compagni sono infatti in pericolo di vita, perchè il loro nemico misterioso sta cercando di ucciderli tutti. Il suo intento è cancellare per sempre prove e testimoni di un massacro realizzato dalla stessa CIA in Guatemala diversi anni prima.

