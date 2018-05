SELVAGGIA LUCARELLI VS BARBARA D'URSO / "Le mie ospitate in tv erano programmate prima dei fatti incriminati"

Selvaggia Lucarelli vs Barbara d'Urso, continua lo scontro mediatico tra la blogger e la conduttrice del Grande Fratello: le ultime dichiarazioni sulle ospitate in tv.

22 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Selvaggia Lucarelli vs Barbara d'Urso

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d'Urso si arricchisce di un nuovo capitolo in seguito alla partecipazione della blogger alla puntata di Domenica In del 20 maggio. Per la prima volta, infatti, la trasmissione di Cristina Parodi è riuscita ad avere la meglio su Domenica Live per quanto riguarda gli ascolti della prima parte, la stessa in cui era ospite la stessa Lucarelli. La notizia è stata riportata proprio da quest'ultima nel suo profilo, dove ha segnalato i dati Auditel riportati dal sito davidemaggio.it, con la sorprendente sconfitta della Carmelita nazionale. Ma la frecciatina della giudice di Ballando con le stelle non si è limitata a questo. Sembra infatti che non le sia andata giù la dichiarazione della sua rivale fatta a Domenica Live in merito alla ricerca di visibilità in televisione. La d'Urso infatti aveva affermato: "Luigi Favoloso ha pagato ed è giusto che torni in tv e che si volti pagina. Speriamo però che, insomma, si smetta di andare in tv a parlare di questo per sfruttare la cosa e per avere visibilità".

IL NUOVO ATTACCO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Selvaggia Lucarelli non ci sta a passare per colei che va in televisione a parlare di Luigi Favoloso (e non solo) per avere visibilità. Per questo ha deciso di rispondere alla frecciatina pronunciata da Barbara d'Urso a Domenica Live, affidandosi ancora una volta al suo seguitissimo profilo Twitter. In esso la blogger ha precisato di essere stata contattata dalla Rai ben prima dei recenti fatti relativi al Grande Fratello. "A proposito di chi cerca visibilità in tv per una scritta sulla maglietta. Entrambe le mie ospitate tv erano state concordate ben prima dei fatti incriminati. Col cuore". A conferma di tale dichiarazione, la Lucarelli ha anche riportato i testi dei messaggi scambiati con la Rai le scorse settimane per concordare la sua partecipazione a Domenica In. Parole che sembrano chiudere questa querelle, ma davvero Barbara d'Urso ne uscirà sconfitta senza lanciare una nuova accusa?

