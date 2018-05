Simona Izzo/ L'attrice ha ritrovato popolarità, ma il pubblico vorrebbe più spazio per lei (Grande Fratello)

Simona Izzo, l'attrice ha ritrovato grande popolarità all'interno del programma anche se il pubblico vorrebbe più spazio per lei nella trasmissione di Canale 5. (Grande Fratello 15)

Simona Izzo, Grande Fratello 15

Le emozioni sono tante per Simona Izzo, che grazie al Grande Fratello 15 ha ritrovato la sua popolarità televisiva. La regista italiana è di certo molto nota grazie ad una carriera dorata, ma la sua personale partecipazione alla versione Vip del reality le ha permesso di farsi conoscere anche dalle generazioni dei più giovani. L'energia del resto non le manca, anche se non nasconde di fare molta fatica a tenere testa ai suoi numerosi impegni. In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, l'opinionista ha sottolineato che la scelta dei produttori di puntare tutto su un cast variegato di concorrenti è dovuto alla volontà di trattare anche tematiche attuali, come la violenza sulle donne, l'assenza dei padri e l'omofobia. Anche per questo i gieffini sono stati selezionati in base alla loro 'normalità': sono 'persone che si possono incontrare per la strada'. Senza dimenticare le storie d'amore scoppiate nella Casa, di cui una in particolare è entrata nel cuore della Izzo. L'opinionista crede infatti che le emozioni più forti siano state regalate da Filippo Contri e Lucia Orlando, grazie a i sospiri, il tremore delle guance della commessa romana. Ed a chi le riserva delle aspre critiche, magari suggerendole di lasciare il programma e prendere le distanze dall'ondata di polemiche che ha travolto il Grande Fratello, la Izzo ricorda che si può sempre cambiare canale e spegnere la tv. 'Dati gli ascolti non mi pare che succeda', ha tuttavia fatto notare.

I FAN PROTESTANO PER I POCHI SPAZI A SUA DISPOSIZIONE

Sono in molti i fan di Simona Izzo che vorrebbero vederla più attiva al Grande Fratello 15. Non è di certo colpa dell'opinionista se gli spazi che le sono stati riservati sono troppo pochi agli occhi dei telespettatori, forse anche ridotti dalla conduttrice Barbara d'Urso, che non le lascia molto tempo per parlare. Eppure gli interventi della regista danno quel tocco di cultura in più che rende la sua presenza nel reality significativa sotto molti punti di vista. I concorrenti tra l'altro sono spesso rimasti colpiti dalle sue parole, tanto da ricordarle anche nel corso della settimana. Non ultima Alessia Prete, che in questi giorni ha ricordato con un sorriso la definizione di 'ragazza moderna' che le ha affibiato la Izzo. Ed è forse anche per questo che i telespettatori si rivolgono spesso alla regista per far sentire la propria voce, soprattutto in caso di contestazioni. Uno degli ultimi concorrenti finito nel mirino dei fan del Grande Fratello è tra l'altro Filippo, per via di alcune dubbie affermazioni fatte sull'educazione dei cani, a suo dire efficace solo quando prevede dei calci. Nessun commento tuttavia dall'opinionista, che anche in questo caso preferisce ascoltare le voci di tutti per poi intervenire nel corso della diretta.

