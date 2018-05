Solo: A Star Wars Story, lo spin-off della saga di Star Wars/ Dal 23 maggio sbarca nei cinema italiani

Solo: A Star Wars Story, lo spin-off di Star Wars tra fantascienza, azione e suspance che racconta le avventure di Han Solo arriva nei cinema italiani dal 23 maggio.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Solo - A Star Wars Story

"Solo: A Star Wars Story", lo spin-off della saga di Star Wars diretto da Ron Howard, arriva nei cinema italiani dal 23 maggio dopo la presentazione al Festival di Cannes 2018. Nella pellicola vengono raccontate le nuove avventure di Han Solo, il personaggio interpretato da Harrison Ford che ha cnontrbuito a renderlo famoso in tutto il mondo. Lo spin-off è un film in cui ci sono tutti gli elementi per un grande successo. Solo: A star Wars Story si sviluppa tra fantascienza, azione e suspence. Il protagonista è interpretato dal giovane Alden Ehrenreich, californiano, classe 1989 che ha battuto la concorrenza di altri volti emergenti di Hollywood come Miles Teller, Logan Lerman, Ansel Elgort, Dave Franco, Scott Eastwood, Taron Egerton. A completare il cast ci sono Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover (nei panni del giovane Lando Calrissian), Thandie Newton, Paul Bettany e Joonas Suotam. SOLO:

A STAR WARS STORY, UN WESTERN SPAZIALE

Nelle prime immagini di Solo: A Star Wars Story, Solo si trova sul pianeta Corellia dal quale tenta la fuga insieme alla sua ragazza Qi'ra dando vita ad una serie di avventure durante le quali non mancheranno i coli di scena. Solo, infatti, si arruola nell’esercito imperiale, è il protagonista di scontri con contrabbandieri e dà vita ad una serie di missione spericolate. L’adrenalina di Solo travolgerà anche il pubblico che saranno immersi in un mondo surreale. Il regista Ron Howord, a tal proposito, ha detto: “la storia riflette moltissimo lo spirito dei film originali nella sua combinazione di giocosità e temi profondi, mescolata con grandi scene d'azione, e ambientata in un universo affascinante, invitante, divertente e capace di spingere alla riflessione", si legge su Tgcom24.

