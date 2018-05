Stefania, la mamma di Alessia Prete/ Confronto con la figlia e Matteo Gentili (Grande Fratello 2018)

Stefania, la mamma di Alessia Prete: confronto con la figlia e con il genero Matteo Gentile all'interno della casa più famosa della televisione. Un rapporto splendido. (Grande Fratello)

22 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Stefania, la mamma di Alessia Prete

La mamma di Alessia Prete è nella casa del Grande Fratello 2018 per vedere la figlia e conoscere per la prima volta il suo nuovo fidanzato Matteo Gentili. La donna svela di essere rimasta un po' colpita dei tanti baci in diretta che non si sarebbe mai aspettata. La ragazza aveva spiegato diverse volte infatti di non aver mai dato un bacio a un ragazzo davanti ai genitori che ovviamente sono in un momento di grande confusione, ma che comunque sono fieri di quello che questa sta facendo all'interno della casa più famosa della televisione. Matteo Gentili esce molto preoccupato dalla stanza delle scelte, ma si ritrova di fronte la giovanissima suocera ed è davvero molto felice di conoscere Stefania la mamma di Alessia. Finalmente dopo tante tensioni dentro la casa più famosa della televisione ci siamo ritrovati di fronte a un momento di relax e di grande emozione.

UNA SORPRESA INCREDIBILE

Alessia Prete è stata protagonista di uno dei soliti scherzi del Grande Fratello 2018, infatti le è stato fatto credere che nella casa a entrare sarebbe stata Paola Di Benedetto. Questa è l'ex fidanzata di Matteo Gentili con il quale proprio la ragazza ha iniziato una splendida relazione. In realtà ad entrare nella casa è la mamma che si presenta con un bel vestito, davvero bellissima infatti nessuno avrebbe mai potuto immaginare una mamma così giovane. Nella casa la donna ha sicuramente portato grande emozione anche perché il suo arrivo è stato totalmente inatteso con Alessia Prete che è scoppiata a piangere e ha dimostrato di volere molto bene alla donna. Un rapporto meraviglioso che le due hanno coltivato attraverso tanti anni particolari e a una realtà diversa come ha spiegato la donna. Ha sottolineato che adesso è cresciuta e le cose sono cambiate molto rapidamente.

© Riproduzione Riservata.