Tapiro d'oro a Buffon / Il portiere lascia la Juventus e Striscia la Notizia lo premia così...

Tapiro d'oro a Buffon, il portiere lascia la Juventus per andare a giocare in un altro grandissimo club: Striscia la Notizia lo premia con l'ironico premio, le parole dell'estremo difensore.

22 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Tapiro d'oro a Buffon

Valerio Staffelli ha portato il Tapiro d'oro a Gigi Buffon per l'addio alla Juventus, un pretesto per parlare con il portiere più forte di sempre per capire il suo stato d'animo. Le anticipazioni ci raccontano di un Gigi Buffon pronto a sottolineare: "Sono felice perché alla Juventus ho passato i giorni più belli della mia vita. Sposo in pieno tutti i modi di operare di questa società e posso solo ringraziare il Presidente. Purtroppo gli anni passano ed è finito un ciclo, ci sono ragazzi più giovani e più forti di me. Bisogna andare via al momento opportuno, quello giusto". Durante la consegna del Tapiro d'oro è stato fermato anche l'amministrato delegato della squadra sette volte Campione d'Italia Beppe Marotta che ha sottolineato: "Gigi Buffon è un grande. Ha lasciato un patrimonio di assoluti valori. Se ha voglia di giocare vada a giocare, se non ha voglia la porta della Juventus per lui è sempre aperta".

LA DECISIONE DI GIGI

Gigi Buffon ha deciso di continuare a giocare a calcio nonostante la fine del suo matrimonio di diciassette anni con i bianconeri, almeno così sembra. Il portiere più forte della storia arrivato a 40 anni sembrava destinato a smettere, ma ha voltato pagina e al momento la sua decisione sembra indirizzata sul vivere ancora tra i pali. Buffon sa benissimo di essere arrivato alla fine della sua carriera, ma è anche consapevole che un paio di stagioni può ancora regalarle a sé stesso e al pubblico che lo ama tantissimo. Al momento non sono arrivate notizie ufficiali, ma la situazione sembra essere destinata a portarlo al Paris Saint German del neo allenatore Tuchel. Striscia la Notizia ha deciso intanto di premiarlo con un Tapiro d'oro portato da Valerio Staffelli. Stasera un servizio ci racconterà da vicino cosa è accaduto e quali sono state le parole proprio dell'ormai ex numero uno della Juventus e della nazionale.

