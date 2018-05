Temptation Island, Alessandra De Angelis vs Angela Artosin/ "Non metterei mai in pericolo mia figlia"

Temptation Island, Alessandra De Angelis contro Angela Artosin: l'ex protagonista del programma dell'amore si scaglia contro l'ex tronista di Uomini e donne per la figlia.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Temptation Island, Alessandra De Angelis e Angela Artosin

Scontro social tra Alessandra De Angelis, ex protagonista di Temptation Island e Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza televisiva, entrambe sono riuscite a trovare la felicità nella vita privata. Alessandra ha sposato Emanuele D’Avanzo con cui aveva vissuto l’esperienza nel villaggio dell’amore mettendo alla prova un rapporto che rischiava di crollare e che, invece, si è rivelato ancora più forte al punto da averli condotti prima all’altare e poi alla formazione di una famiglia con la nascita della prima figlia. Angela Artosin, invece, ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne diventando mamma del piccolo Ismaele. Tra pochi mesi, l’ex tronista diventerà anche mamma per la seconda volta, ma nelle ultime ore, è diventata la protagonista di uno scontro con Alessandra De Angelis. Il motivo? L’ex tronista ha puntato il dito contro l’ex protagonista di Temptation Island che avrebbe commesso un errore nel posizionare la figlia nel seggiolino.

ALESSANDRA DE ANGELIS REPLICA AD ANGELA ARTOSIN

Angela Artosin avrebbe rivolto una precisa critica ad Alessandra De Angelis che, pur non essendo stata taggata dall’ex tronista, grazie alle segnalazioni dei suoi followers, ha deciso di replicare all’ex tronista di Uomini e Donne. “Io sono diventata mamma da soli sette mesi, questo non mi giustifica ma sicuramente mi ha portato a fare degli errori. Dato che in molte mi avete segnalato questa mamma blogger che dice tantissime cose su di me, ci tenevo a rispondere. Se ieri Beatrice era al mio fianco e non nel seggiolino davanti è perché piangeva e il tratto era breve. Capita anche a me di sbagliare e se qualche volte l’ho fatto me ne scuso”, si è difesa sui social Alessandra che, poi rivolgendosi direttamente alla Artosin, ha aggiunto – “Un messaggio che mando a te Angela, che non ho il piacere di conoscere da vicino: innanzitutto quando tu parli di una persona è giusto che quella persona sappia che stai parlando di lei, quindi sarei felice che tu mi taggassi in modo da poter rispondere”. Come tutte le giovani mamme, poi, la De Angelis è consapevole di commettere qualche errore con la sua bambina, ma assicura che non metterebbe mai in pericolo la sua vita: “Come dicevi tu ‘errare è umano ma perseverare è diabolico‘. Ma io diabolica non sono, mi spiace”.

