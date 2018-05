Tony Wolf, è morto il papà di Pingu/ Scomparso l'illustratore italiano: ecco tutti i suoi personaggi

Tony Wolf, è morto il papà di Pingu: è scomparso Antonio Lupatelli: il celebre illustratore italiano è deceduto all'età di 88 anni, ecco i suoi personaggi

Morto Tony Wolf, il papà di Pingu (Wikipedia)

E’ morto Tony Wolf, papù di Pingu: lutto nel mondo dei cartoni italiani. Nato nel 1930 a Busseto, Antonio Lupatelli è stato un grande illustratore italiano e nelle ultime ore in tanti lo stanno ricordando: l’uomo è deceduto all’età di 88 anni a Cremona, città nella quale a vissuto per gran parte della sua vita. Tony Wolf iniziò la sua attività professionale negli anni Cinquanta: prima con i Fratelli Pagotto, poi con la casa editrice britannica Fleetwey. Nel corso degli anni Settanta ha realizzato per il “Corriere dei Piccoli” la serie Ciccio Sprai, mentre successivamente iniziò a lavorare con la casa editrice nostrana Fratelli Fabbri Editori. Nello stesso periodo collaborò anche con la Dami Editore con lo pseudonimo di Oda Taro. Illustrazioni ma non solo: Antonio Lupatelli ha avuto una lunga collaborazione che con Lo Scarabeo, editore con cui pubblicò svariati azzi di tarocchi. Uno di questi fece da spunto a Giordano Berti per scrivere la favola “I tarocchi degli gnomi”. L’ultima mostra dell’artista risale a due mesi fa, a Genova presso i Musei dei Nervi.

E' MORTO TONY WOLF

Noto ad intere generazioni di piccoli e grandi lettori, Tony Wolf ha creato numerosi personaggi del mondo delle favole e dei cartoni animali. I più celebri sono senza ombra di dubbio Pingu, pinguino protagonisti della serie animata per bambini scritta dal regista tedesco Otmar Gutmann, e Pandi, il panda più famoso del mondo dell’animazione. Ma non solo: sono numerose le opere che hanno reso famoso Antonio Lupatelli. Tra queste ricordiamo: Freddy Frog (Freddy la rana), Fun in Toyland (Divertimento nel paese dei giocattoli), Little Scooty, Teddy, Animali del Mondo, Le storie del Bosco, Le avventure di Tom e Penny 1,2 e 3. Citiamo inoltre anche alcuni dei Tarocchi d'arte che lo hanno reso un punto di riferimento nel settore: Lo Zodiaco dei Folletti, I Tarocchi della Buona tavola, Tarocchi dei Folletti, Tarocchi dei Druidi.

© Riproduzione Riservata.