UNA BIONDA TUTTA D'ORO/ Su Cielo il film con Kim Basinger e Val Kilmer (oggi, 22 maggio 2018)

Una bionda tutta d’oro, il film in onda su Cielo oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Kim Basinger e Val Kilmer, alla regia Russell Mulcahy. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST KIM BASINGER

Il film Una bionda tutta d’oro va in onda su Cielo oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 1993 da Russell Mulcahy (Highlander - L'ultimo immortale, Residen evil extinction, Talos - L'ombra del faraone) e interpretata da Kim Basinger (9 settimane e mezzo, LA Confidential, Batman), Val Kilmer (Top gun, Heat - La sfida, Willow) e Terence Stamp (Priscilla - La regina del deserto, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Superman). Il film Una bionda tutta d'oro, è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani e andrà in onda su Cielo questa sera martedì 22 maggio alle ore 21.15. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

UNA BIONDA TUTTA D'ORO, LA TRAMA DEL FILM

Karen McCoy (Kim Basinger) è una rapinatrice di banche abilissima ma, è stata però arrestata a causa del tradimento del suo socio, Jack Schmidt (Terence Stamp), ed ora ha scontato la sua pena. Tornata in libertà, Karen decide di trovarsi un lavoro onesto e cominciare a rigare dritto. Nel suo passato ci sono un ex marito e un figlio che la credono morta, e la donna decide così di ricominciare proprio da loro. Poco dopo essere stata liberata Karen incontra però J.T. Barker (Val Kilmer), un piccolo truffatore che la riconosce e comincia a seguirla ovunque. Barker crede che la donna stia pianificando una nuova grande rapina e pensa di poter sfruttare la sua conoscenza per fare un po' di soldi. Pensando di fare cosa gradita a Karen, Barker informa il suo ex socio Jack che la donna è stata liberata, senza sapere che è stato proprio lui a farla arrestare. Jack nel frattempo ha pianificato una nuova rapina multimilionaria, ma ha bisogno dell'abilità di Karen per riuscire a fare il colpo. La donna però ha deciso di rigare dritto e non intende certo tornare a collaborare con Jack. Quest'ultimo però, è pronto a tutto pur di assicurarsi l'aiuto della vecchia collega, compreso ricattarla dopo aver rapito suo figlio.

