Una Vita/ Anticipazioni 22 maggio: Teresa ritrova Cayetana, il ritorno della madre di Celia

Una Vita, anticipazioni puntata 22 maggio: Teresa e Fernando ritrovano Cayetana che ha ottenuto l'indulto, il ritorno della madre di Celia mette in crisi Felipe.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Come ogni giorno, Una Vita, la famosa soap opera spagnola che ha appassionato il pubblico italiano, torna in onda oggi, martedì 22 maggio, alle 14.10 su canale 5. Le avventure degli abitanti di Acacias 38 diventano sempre più intense e anche in questa nuova puntata non mancheranno i colpi di scena. Mentre Cayetana ha fatto perdere le proprie tracce, arriva la notizia dell’indulto, ma nessuno sa dove si trovi la donna. Huertas, invece, è sempre più innamorata di Felipe che, tuttavia, ha ancora in testa Celia. Anche per Liberto ed Elvira è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. Dopo aver finto di stare insieme, entrambi hanno capito di essere innamorati di altre persone: la figlia del colonnello Valverde è riuscita a conquistare Simon mentre Liberto, che non ha mai dimenticato Rosina, è tornato tra le sue braccia scatenando la rabbia di Arturo che, per difendere il proprio onore, l’ha sfidato a duello. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna di Una Vita? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 22 MAGGIO: TERESA RITROVA CAYETANA

Grazie ai documenti che le ha fornito Sara, Teresa ha scoperto tutte le bugie di Cayetana che ha sempre finto di essere impazzita. Tutto ciò accade mentre il Ministero concede l’indulto alla Sotelo Cruz che, tuttavia, è scomparsa nel nulla. Per ritrovarla, Mauro che non aveva mai creduto a Cayetana, utilizzerà la notizia dell’indulto per farla uscire allo scoperto facendo pubblicare tutto sui giornali. A ritrovare Cayetana, però, sarà Teresa che, con l’aiuto di Fernando, riuscirà a mettersi sulle sue tracce. La maestra ritroverà Cayetana sulla tomba della figlia Carlota. Huertas è stanca della situazione che sta vivendo con Felipe e decide di confrontarsi con lui. A casa Álvarez-Hermoso si presenta la madre di Celia che porterà brutte notizie all’avvocato. Liberto confessa a Rosina, infine, che Elvira è innamorata di Simon e che per questo non può rinunciare al duello. Susana cerca di far ragionare il nipote: ci riuscirà?

