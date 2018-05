Uomini e Donne/ Marco e Giorgio, Gemma Galgani ha fatto la sua scelta: il post che chiarisce (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha fatto la sua scelta: continuare a frequentare Marco Cappagli o lasciarlo ancora per Giorgio Manetti?

22 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Marco Cappagli

Gemma Galgani ancora al centro di critiche e polemiche. La dama più amata e discussa del trono Over di Uomini e Donne torna ad essere protagonista di un triangolo amoroso, almeno nel suo cuore. Ebbene sì, perché il semplice farsi avanti per un chiarimento di Giorgio Manetti ha smosso in lei sentimenti che sembrano finalmente sopiti. Gemma è parsa scossa poi ha ammesso di volerlo ascoltare. Peccato che a Marco Cappagli tutto questo non sia affatto piaciuto. Il cavaliere ha mostrato, ancora una volta, di essere davvero interessato a Gemma e di provare per lei cose importanti. Una situazione sicuramente scomoda per la Galgani che, dopo quanto accaduto giorni fa, sembra però aver fatto finalmente chiarezza nella sua mente e nel suo cuore. A mente lucida e fuori dallo studio di Uomini e Donne, Gemma sembra aver preso la sua decisione.

GEMMA GALGANI HA SCELTO MARCO: IL POST

Chiudere con Marco in quanto ancora innamorata di Giorgio Manetti, o dire basta allo sfuggevole 'gabbiano' per concentrarsi sulla sua nuova frequentazione. Gemma Galgani sembra aver preso la sua decisione e a confermarlo arriva una frase scritta da lei su Facebook che pare proprio racchiudere la sua scelta. "Fidarsi di chi ci sta accanto è meglio che amare perché non puoi sempre fidarti della persona che ami, ma amerai sempre la persona di cui ti fidi." scrive la Galgani, palesando, forse, di aver scelto di fidarsi del sentimento nascente con Marco, chiudendo per sempre il capitolo Giorgio. In accordo con lei anche i suoi tantissimi fan. C'è chi infatti le consiglia: "Dare fiducia significa prendere per mano qualcuno e percorrere lo stesso cammino senza fargli troppe domande perché il suo sguardo ti ha rassicurato e tu dentro di te senti che difficilmente ti lascerà la mano."

