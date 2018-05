Uomini e Donne/ Sara Affi Fella "a confronto" con Nilufar e Gemma Galgani: record in arrivo? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a fare la sua scelta: supererà gli ascolti di Nilufar Addati e di Gemma Galgani?

22 maggio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Sono momenti di grande tensione per Sara Affi Fella. La tronista di Uomini e Donne ha annunciato, nella puntata del trono classico che vedremo in onda oggi, di essere pronta a fare la sua scelta che, ricordiamo, sarà tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Sara farà la sua scelta proprio in questi giorni, in una registrazione che promette grandi colpi di scena e che potrebbe vedere ospiti Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Sembra che i tre abbiano già trascorso il giorno in villa che verrà quindi mostrato nella nuova registrazione e che sarà quindi seguito dalla scelta in studio, così come accaduto per Nilufar. E chissà se la scelta di Sara Affi Fella riuscirà a superare il record di quella che è stata la sua compagna di viaggio.

SARA AFFI FELLA "SUPERA" NILUFAR E GEMMA GALGANI?

La scelta di Nilufar Addati è stata la più vista di questa stagione di Uomini e Donne. Con il 24,2% di share ( quasi 3 miluoni e duecento mila spettatori sintonizzati) ha superato anche l'ottimo risultato di Nicolò Brigante che aveva registrato il 23,2% di share. Quella di Nilufar Addati è stata una delle scelte più amate di questa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne e non solo perché il suo percorso nel programma è durato sette mesi, ed è stato quindi molto lungo, ma perché molti si sono appassionati ai corteggiatori e, in particolar modo, a Giordano Mazzocchi. Ma altrettanto interessante sarà per il pubblico scoprire chi tra Lorenzo e Luigi sarà la scelta di Sara. Un percorso ricco di alti e bassi quello della Affi Fella che ha tenuto incollati alla tv tanti telespettatori. Che Sara riesca a "superare" non solo Nilufar ma anche l'imbattibile (in fatto di ascolti) Gemma Galgani?

