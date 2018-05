Valentina, fidanzata Veronica Satti / Un bacio saffico mette la coppia in crisi? (Grande Fratello 2018)

Valentina, chi è la fidanzata Veronica Satti? La concorrente del Grande Fratello 15 e figlia di Bobby Solo riceverà la sua visita in Casa prima della finale?

22 maggio 2018 Anna Montesano

Valentina, fidanzata Veronica Satti

Con il passare dei giorni nella Casa del Grande Fratello, Veronica Satti inizia a sentire sempre più la mancanza dei suoi affetti. La figlia di Bobby Solo continua la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia e si avvia alla finalissima ma continua a chiedersi se, all'esterno, la sua fidanzata Valentina la stia sostenendo. Il sospetto nasce anche dal fatto che la ragazza non le abbia mandato messaggi o le abbia comunque fatto sorprese nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. Valentina è però una ragazza molto riservata e non ama stare sotto i riflettori. È probabilmente questo il motivo della sua "assenza" in tv o nei salotti che hanno già ospitato parenti e fidanzati di altri protagonisti del Grande Fratello. Che possa però cambiare idea e entrare nella Casa del Grande Fratello 15 proprio nel corso della diretta di questa sera? Soprattutto dopo la visione del bacio saffico tra la sua Veronica e Lucia Orlando?

CHI È VALENTINA

Scopriamo però chi è Valentina, la fidanzata di Veronica Satti, concorrente del Grande Fratello 2018. Originaria di Santa Marinella, la giovane Valentina ha studiato Scienze della formazione. È una grande appassionata di rock, tatuaggi e piercing, come palesano i suoi profili social. Valentina e Veronica Satti stanno insieme dal 2016, cioè da quando hanno deciso di vivere la loro storia d'amore senza preoccupazioni, seppur lontana da gossip e pettegolezzi. Prima che Veronica Satti entrasse nella Casa del Grande Fratello, Valentina le ha dedicato un dolcissimo post come augurio di una buona permanenza a Cinecittà. Più volte Veronica ha parlato di lei nella Casa, palesando i forti sentimenti che la legano a Valentina.

