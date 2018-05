Veronica Satti / La ragazza torna a parlare del papà Bobby Solo e... (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, la ragazza torna a parlare ancora una volta del papà Bobby Solo e sottolinea come al momento deve pensare a questo percorso all'interno della casa. (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, Grande Fratello 2018

Veronica Satti è ritornata a parlare del suo rapporto con il padre agli altri concorrenti del Grande Fratello 15. La ragazza è decisa a fare il suo personale percorso nel reality ed ha più volte sottolineato di vedere la sua presenza nella Casa più affine all'esperimento sociale rispetto che ad una camerata con gli amici. Dopo aver taciuto a lungo su Bobby Solo, Veronica ha deciso di rivelare alcuni particolari ad Alessia Prete e Lucia Orlando, soprattutto sull'incontro fra la madre ed il cantautore. L'artista infatti avrebbe desiderato molto avere una figlia, tanto da fare delle pressioni sull'ex corista perché rimanesse incinta. La madre, ha rivelato Veronica, avrebbe anche affrontato un aborto e di fronte a questo evento Bobby Solo non si sarebbe arresto. Il suo desiderio di diventare padre si è placato solo in occasione della sua nascita. E forse questo è uno dei punti che lasciano più confusa la Satti di fronte al rifiuto del padre di voler trovare un punto d'accordo, superando quel silenzio che ha interessato tanti anni della loro vita familiare. Clicca qui per vedere il video di Veronica Satti al Grande Fratello 15. Niente lacrime questa volta per la ragazza, che negli ultimi giorni ha avuto modo di rivestire il ruolo di confidenze di Lucia Orlando. Fra quest'ultima e Filippo Contri le cose non vanno bene e la Satti ha deciso di far riflettere l'amica sulle sue tante insicurezze.

EUFORICA E RIFLESSIVA, LA PERSONALITÀ DELLA RAGAZZA

Il Grande Fratello 2018 ha messo in evidenza la personalità di Veronica Satti, ora euforica ed ora altamente riflessiva. La scorsa domenica, la concorrente ha manifestato un forte entusiasmo nel vivere una giornata di sole insieme agli altri concorrenti, uno dei suoi momenti preferiti del reality. A incrinare il sorriso di Veronica è stato però quanto sta succedendo a Lucia Orlando, che ha trovato in lei non solo una confidente, ma anche una valida consigliera. Le due ragazze hanno infatti creato un legame molto forte, ma questo ha forse oscurato la personalità di Veronica. Mettendo in primo piano la commessa ed i suoi umori altalenanti, la gieffina ha avuto poco tempo a disposizione per mettere se stessa in primo piano. Questo forte cambiamento rispetto alle prime settimane del programma potrebbe inoltre essere dovuto alla volontà di primeggiare di Danilo Aquino, per il quale non ha nascosto di provare una forte insofferenza. Non è escluso quindi che l'esempio in negativo del romano l'abbiano convinta a rimanere più in silenzio negli ultimi tempi, con il rischio però di non essere riuscita a farsi conoscere appieno dai telespettatori.

LE CRITICHE DI ANGELO SANZIO

Veronica Satti è fra i concorrenti del Grande Fratello 2018 che deve cambiare strategia in tempo record. Una delle ultime critiche di Angelo Sanzio, che ha visto nella ragazza più una mascotte che un'effettiva concorrente, dovrebbe risuonare come campanello d'allarme. I ragazzi della Casa proteggono Veronica, ma questo non le permette di mettersi davvero in gioco. E soprattutto non riesce ad affrontare appieno un percorso di consapevolezza, a causa dell'ambiente ovattato che la circonda. Tolto il rapporto con Bobby Solo, sono ben poche le rivelazioni che la gieffina ha fatto al resto del gruppo. Impossibile quindi che il pubblico da casa non la guardi in modo positivo, dato che si è messa poco in gioco sotto molti punti di vista. Farsi conoscere a questo punto del reality potrebbe ancora fare la differenza e soprattutto riuscire a scuotere i telespettatori, riuscendo forse ad ambire anche alla finale. Ci sono poche possibilità per la Satti di riuscire ad arrivare immune fino all'ultima puntata, soprattutto perché gli altri concorrenti hanno i loro favoriti da mandare avanti.

© Riproduzione Riservata.