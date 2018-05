WOLVERINE - L'IMMORTALE/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi, 22 maggio 2018)

Wolverine - L'immortale, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Tao Okamoto, alla regia James Mangold. La trama del film nel dettaglio.

22 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST HUGH JACKMAN

Il film Wolverine - L'immortale va in onda su Italia 1 oggi, martedì 22 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola dedicata ai supereroi che è stata realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica 20th Century Fox in collaborazione con la Marvel Entertainment per quello che di fatto è il secondo capitolo della trilogia dedicata al personaggio dei fumetti Marvel, Wolverine. La regia è stata curata da James Mangold con il soggetto tratto dalla serie a fumetti ideata da Chris Claremont e Frank Miller mentre la sceneggiatura è stata scritta da Scott Frank, Christopher McQuairre e Mark Bomback. Le musiche sono state composte invece da Marco Beltrami e nel cast sono presenti attori di grosso calibro come Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima e Will Yun Lee. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

WOLVERINE L’IMMORTALE, LA TRAMA DEL FILM

Nell’anno 1945 in Giappone e per la precisione nella città di Nagasaki, Logan è stato fatto prigioniero dai soldati giapponesi e per questo viene detenuto in una sorta di cella sotterranea. Cella nella quale si trova pochi attimi prima che l’aviazione americana sganci sulla stessa città la potente bomba atomica che poi indurrà alla resa l’esercito giapponese. Logan, rendendosi conto di quello che sta succedendo, decide di aiutare un giovane soldato giapponese di nome Yoshida il quale salva facendo leva sui propri eccezionali poteri curativi. Un fatto che rimarrà per sempre impresso nella mente dello stesso Yoshida. Il racconto si sposta nei giorni nostri dove Logan porta avanti un’esistenza solitaria, ricordando con lacerazione il triste destino che l’ha unito con Jean Grey ed ossia la donna mutante di cui era innamorato e che ha dovuto uccidere per via di una contaminazione a livello cerebrale che l’ha resa pericolosa. Yashida è diventato nel frattempo un potente e ricco uomo d’affari che ha incaricato una mutante di mettersi sulle tracce dello stesso Logan in quanto ormai in punto di morte, vorrebbe avere la possibilità di incontrarlo un’ultima volta. Logan accetta e si reca a Tokyo dove fa la conoscenza della splendida Mariko, la nipote di Yashida. In realtà Yashida non voleva soltanto dire addio e ringraziare l’uomo che gli aveva salvato la vita nel corso della seconda guerra mondiale ma anche chiedergli di trasferire a lui il dono dell’immortalità visto che per Logan era stato vissuto come una sorta di maledizione. Dopo averci pensato per qualche ora, Logan rifiuta dando così inizio ad una serie di macchinazioni da parte dello stesso Yashida che erroneamente crederà morto, deciso a tutto pur di impadronirsi del suo potere.

© Riproduzione Riservata.