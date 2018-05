A BEATIFUL MIND/ Su Rete 4 il film con Russell Crowe (oggi, 23 maggio 2018)

A beautiful Mind, il film in onda su Rete Quattro oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Russell Crowe, Jennifer Connelly, alla regia Ron Howard. La trama del film nel dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su rete 4

NEL CAST RUSSELL CROWE

Il film A beautiful mind va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 23,35. Una pellicola di genere biografica e drammatica che è stata realizzata in America nel 2001 prodotta dalla Universal Pictures in collaborazione con la DreamWorks SKG e la Imagine Entertainment. La regia è di Ron Howard con soggetto tratto dal libro biografico di Sylvia Nasar mentre la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica da Akiva Goldsman. Nel cast figurano eccezionali artisti del grande schermo come Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Vivien Cardone e Christopher Plummer. a vediamo nel dettaglio la trama del film.

A BEATIFUL MIND, LA TRAMA DEL FILM

Siamo negli Stati Uniti nell’anno 1947, agli inizi di quella che sarà considerata la Guerra Fredda e che andrà avanti per circa 40 anni tenendo con il fiato sospeso il Mondo intero preoccupato per il possibile scoppio di un conflitto tra due potenze atomiche. Presso l’Università di Princenton nel New Jersey è presente un giovane studioso di soli 19 anni di nome John Nash, dotato di incredibili capacità nel calcolo matematico. Tuttavia la sua predilezione per i numeri lo porta ad avere una vita sociale praticamente inesistente tant’è che l’unica persona con cui interloquisce escludendo gli insegnanti, è il proprio compagno di camera. Nash è alla continua ricerca di una possibile applicazione delle sue teorie matematiche per lasciare un segno concreto delle proprie capacità. Vi riesce nella sua tesi in cui presenta delle applicazioni a semplici giochi che vengono salutati come una vera e propria rivoluzione ideologica tant’è che nel giro di poche settimane si ritrova prima ad insegnare presso una università di Boston e quindi a lavorare per il Pentagono. In particolare gli viene chiesto di analizzare con attenzione dei segnali inviati da Mosca che soltanto apparentemente sembrano essere di poco conto. Il periodo storico era abbastanza delicato in quanto si temeva che l’allora Unione Sovietica stesse pensando ad un attacco nucleare allo scopo di diventare la più grande potenza del Pianeta. Nash in effetti si accorge che si tratta di messaggi crittati che fanno riferimento a due città americane dove potrebbero trovarsi delle spie russe. Oltre alla grande mole di lavoro assegnatoli dal Pentagono l’ottimo Nash è anche chiamato a fare i conti con una giovane e bella studentessa universitaria che essere rimasta affascinata da lui, se ne innamora pazzamente.

© Riproduzione Riservata.