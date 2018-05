AMICI 2018/ Ed. 17: sorpresa nelle casette, il racconto di Lauren

Amici 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.

Al gran finale di Amici 2018 manca davvero pochissimo. Domenica 27 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi. Per gli allievi ancora in gara è un momento davvero importante. Prima di tuffarsi nelle prove per il prossimo serale, i ragazzi si sono divertiti grazie ad un regalo della produzione che ha deciso di coccolarli un po’ con una festa messicana. Abiti e cibo a tema messicano per tutti gli allievi: Emma e Irama s’interrogano sul significato delle parole delle canzoni messicane. Nella casetta blu, invece, Carmen è entusiasta di poter mangiare cibo messicano: “Ma come si mangia sta roba? Io mai mangiata”. Entrambe le squadre, poi, riscrivono una versione personale La Cucaracha, canzone tipica della musica folk del Messico. Biondo, nel frattempo, è tornato in casetta per salutare i compagni, ma soprattutto la sua Emma che spera di vedere in finale.

AMICI 17: IL RACCONTO DI LAUREN CELENTANO

Lauren Celentano, dopo aver vinto il circuito danza di Amici 17 battendo Bryan Ramirez, potrebbe anche vincere il programma. La ballerina della squadra blu, infatti, è considerata una delle migliori allieve presenti nella scuola e una sua vittoria non è da escludere. Prima di tuffarsi nella preparazione delle nuove coreografie, Lauren ha rivissuto quella che è stata, finora, la sua avventura. “Questa è un’esperienza di vita, non solo una gara. Volevo sfidare me stessa per crescere. Ho parlato con due-tre persone in due mesi. Tutto quello che sapevo è che l’Italia e l’America sono diverse. Ricordo momenti in cui ero proprio al buio”, ricorda Lauren che, poi, è riuscita ad integrarsi arrivando fino in fondo al programma anche se, ha ammesso, non ha mai puntato alla vittoria: “E’ stato un momento in cui non avevo mai pensato fino a quella sera perché io non sono venuta qui per vincere ma per imparare, per crescere”. La ballerina, infine, svela il suo sogno: “Vorrei avere un ruolo da protagonista in un musical di Broadway“, confessa.

