Avengers 4/ Realtà fragili e viaggi nel tempo per gli eroi Marvel

Avengers 4, sinossi sul nuovo capitolo della saga: i supereroi della Marvel nel prossimo film si ritroveranno a vivere realtà fragili compiendo vari viaggi nel tempo.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Avengers

Avengers 4 sbarcherà nei cinema di tutto il mondo solo il prossimo anno. Sul web, però, continuano a circolare indizi su quello che accadrà nel nuovo capitolo della saga dedicata agli eroi della Marvel. Esattamente come è accaduto con Avengers – Infinity War, anche per Avengers 4, License ha pubblicato una breve descrizione di quello che potrebbe accadere. “Culmine di 22 film interconnessi, il quarto episodio della saga di Avengers trascinerà gli spettatori verso il punto di svolta di questo viaggio epico. I nostri amati eroi capiranno davvero quanto fragile sia la realtà e quali sacrifici debbano essere fatti per preservarla”, scrive License. Gli eroi della Marvel, dunque, si ritroveranno a vivere realtà fragili che li porteranno a compiere anche dei sacrifici. Con Avengers 4, la Marvel chiuderà il cerchio sui Vendicatori, pronti a stupire tutti i fans?

AVENGERS 4: VIAGGI NEL TEMPO PER I SUPEREROI

Non solo realtà fragili e sacrifici per gli eroi della Marvel che, in Avengers 4, nuovo film diretto da Anthony e Joe Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely e che vedrà la luce a maggio 2019, si ritroveranno a compiere dei viaggi nel tempo. Tony Stark, infatti, stando ad alcune foto scattate sul set, si ritroverà a chiedere l’aiuto di un personaggio del passato. Capitan America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), inoltre, saranno i protagonisti di un flashback. Saranno numerosi, dunque, i colpi di scena che spiazzeranno i fans della saga che, dopo aver esultato con Avengers – Infinity War, sono in trepidante attesa del nuovo film.

