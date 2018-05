Barbara D'Urso clemente con Filippo Contri/Protezioni animali e Rita Dalla Chiesa protestano (Grande Fratello)

Barbara D'Urso troppo clemente con Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello 2018? Le parole della Protezioni animali e di Rita Dalla Chiesa sui social.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Barbara D'Urso

Barbara D’Urso, nella puntata del Grande Fratello 2018, ha parlato delle dichiarazioni fatte da Filippo Contri che, durante le prime settimane di permanenza nella casa, ha parlato del suo cane con parole che hanno scatenato la reazione del popolo del web. Durante una chiacchierata con gli altri inquilini, Filippo aveva dichiarato di preferire i metodi antichi di educazione e con il taglio delle orecchie e della coda che, in Italia, è assolutamente vietato. Nel corso della serata, Barbara D’Urso, dopo aver mostrato a Danilo Aquino un filmato del suo cane, ha colto l’occasione per rimproverare il concorrente a cui non ha lasciato il tempo di replicare. La D’Urso si è detta contraria alle sue dichiarazioni esortandolo a non tornare sull’argomento e, soprattutto, a non farlo in televisione. “Hai detto una cosa terribile. Sappiamo che sei innamorato del tuo cane, ma hai detto una cosa tremenda” – ha detto la D’Urso che ha poi continuato così – "Queste cose non le dici nella Casa del GF. Tagliare le orecchie e la coda a un cane è vietato dalla legge. Lo trovo orrendo. Ti assumi le responsabilità di ciò che hai detto ma, se resterai nella Casa, ti prego di non dire mai più una cosa del genere". L’atteggiamento di Barbara D’Urso non è piaciuto alla Protezione animali e a Rita Dalla Chiesa che hanno protestato sui social.

BARBARA D’URSO: LA PROTESTA DELLA PROTEZIONI ANIMALI E DI RITA DALLA CHIESA

La Protezione animali non ha digerito la presa di posizione di Barbara D’Urso. Secondo l’Enpa, il Grande Fratello, attraverso Barbara D’Urso, avrebbe dovuto essere più duro con Filippo Contri. “L’argomento non è chiuso. Filippo nemmeno a casa sua può pensare di tagliare la coda e le orecchie al cane e prenderlo a calci per educarlo”. Alla protesta si è anche unita Rita Dalla Chiesa che, sui social, ha scritto: “Il problema è che, spesso, gli altri guardano a noi che amiamo e lottiamo per gli animali come a degli esaltati. Alcuni usano i cani come status symbol, noi li rispettiamo e li amiamo profondamente nella loro essenza. Attraverso i loro occhi”, ha fatto sapere la Dalla Chiesa unendosi all’Enpa.

© Riproduzione Riservata.