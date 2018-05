Barbara Palombelli Vs Barbara D'Urso/ "Il mio Grande Fratello avrebbe insegnato l'educazione"

Barbara Palombelli spiega il perché del suo alla conduzione del Grande Fratello 15 e lancia la sua frecciatina a Barbara D'Urso, un reality diverso è possibile?

Barbara Palombelli al Grande Fratello 15

Gli ottimi ascolti di Forum da una parte e dall'altra quelli strepitori del Grande Fratello 2018. Le due cose sono comparabili? Sono davvero da fondere? Le parole di Barbara Palombelli e la spiegazione del suo no alla conduzione del Grande Fratello 15 ci lascia un po' interdetti. Per molti addetti ai lavori il reality show "originale" sembrava ormai destinato alla rottamazione per via del calo di interessi e di ascolti ma la D'Urso, volente o nolente, ha saputo rimboccarsi le maniche e, a prescindere da quello che è successo e che è andato in onda, ha portato a casa il risultato riuscendo addirittura a fare meglio. In conferenza stampa la stessa conduttrice e i vertici Mediaset avevano pensato ad un 20% di share per ritenere ottimo il risultato ma si sarebbero accontentati anche di una forbice compresa tra il 17 e il 19%. Barbara Palombelli sarebbe riuscita nel miracolo portando i valori i temi che lei stessa ha fortemente voluto in Forum anche nel prime time e nella casa più spiata d'Italia?

IL GRANDE FRATELLO? UNA CASERMA O UN COLLEGIO

Non siamo sicuri di questo ma lei è convinta del contrario e in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha pensato bene di spiegare i motivi del suo no alla conduzione del Grande Fratello 2018 ribadendo la sua leadership come "signora delle dirette in casa Mediaset. La sua idea di reality era ben chiara, una sorta di collegio o di caserma dove tutti seguivano le regole e il pubblico a casa avrebbe potuto impare le regole del vivere civile, l'educazione. Il contrario di quello che Barbara d'urso è riuscita a fare in queste settimane: “Me lo avevano proposto, ma ho rinunciato perché non avrei avuto il tempo di fare la bella cosa che avevo in mente io lo immaginavo come una sorta di collegio, di caserma. Avrei voluto dimostrare che il programma può anche insegnare la buona educazione. Con Barbara ci siamo abbracciate. Siamo ‘grandi sorelle'”. Sarebbero state anche grande sorelle per gli ascolti? Forse non lo scopriremo mai.

