Benedetta Mazza / Quando la musica è un valore aggiunto (Scanzonissima)

Benedetta Mazza, quando la musica è un valore aggiunto: qualità artistiche di una vera showgirl con il canto ai primi posti. Al suo fianco Valeria Graci. (Scanzonissima)

La musica ai primi posti dei valori di Benedetta Mazza, che già in passato grazie alla sua fortunata partecipazione a Tale e Quale Show ha dimostrato di avere tutte le qualità artistiche di una vera showgirl. Lo dimostra tra l'altro la sua partecipazione a Scanzonissima, che andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Al suo fianco ancora una volta l'immancabile amica Valeria Graci, con cui ha affrontato diversi eventi pubblici e solidali, per una seconda puntata canora che ha spinto la conduttrice a mettere in moto tutta la sua passione per il canto. 'Siamo quasi pronti per la seconda puntata', cita in un post su Instagram in cui la si vede al fianco dei tanti ospiti che animeranno l'appuntamento di questa sera. Un bel gruppo sorridente pronto a divertirsi e far divertire.

Risale invece a poche ore fa un post con cui la conduttrice e showgirl italiana ha voluto rendere omaggio alle donne. Un lungo scritto in cui si parla della pericolosità femminile, soprattutto legale alla cultura, al delirio ed a quel pizzico di follia che rende poi impossibile allontanarsi. "Da una donna così non si torna indietro", conclude lo stralcio poetico che la Mazza ha citato in onore della scrittrice Martha Rivera Garrido.

TRA LE PROTAGONISTE VIP DI NEVER GIVE UP

Conduttrice poliedrica e attenta alle cause sociali, Benedetta Mazza è stata fra le protagoniste vip della campagna di Never Give Up, la onlus che lotta contro l'anoressia e la bulimia e che da poco ha chiuso i battenti del suo Charity Dinner in diverse città italiane. Al suo fianco diversi volti noti del piccolo schermo, dall'amica Valeria Altobelli con cui ha affrontato l'ultima stagione di Tale e Quale Show, fino alle attrici Simona Cavallari e Camilla Filippi. Considerata la vip più bella di Parma, come sottolinea la Gazzetta locale, la conduttrice si è distinta anche nel recente talent show a tema musicale iCrew - Segui il ritmo, andato in onda lo scorso gennaio su La5 e di cui ha guidato il backstage, per una conduzione affidata a Valeria Graci. Senza dimenticare il cameo della Mazza nel film Loro 1 di Paolo Sorrentino, la pellicola che ha sollevato diverse polemiche da parte di critica e politica per il modo in cui il regista ha voluto raffigurare Silvio Berlusconi. Nel film, l'attrice ha interpretato una valletta di Mike Bongiorno, comparendo per una breve traccia narrativa che arricchisce la trama principale.

