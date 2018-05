Bianca Atzei / “Max Biaggi? Gli voglio bene, ma non tornerò mai con lui”

Bianca Atzei, intervistata da Diva e Donna, ricorda senza rimpianti la sua relazione con Max Biaggi ma ha le idee chiare sul futuro: "Non tornerei mai con lui".

23 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Bianca Atzei (Instagram)

Bianca Atzei è rinata dopo la sua esperienza a L'Isola dei famosi 2018, programma che l'ha vista arrivare fino alle battute finali. Il soggiorno in Honduras le ha permesso di capire meglio se stessa e soprattutto di mettere definitivamente la parola fine alla sua storia d'amore con Max Biaggi, il pilota che l'ha lasciata dopo due anni di frequentazione senza neppure darle un perché. Ma intervistata nel nuovo numero in uscita di Diva e Donna, Bianca Atzei conferma di avere trovato la serenità che andava cercando, anche se ancora oggi non ha capito le vere ragioni della rottura con il suo ex fidanzato: "Ogni donna merita un uomo che abbia le pa**e per dire che qualcosa non va", confessa alle pagine del tabloid anche se precisa che ora tali ragioni non le interessano più: "Meritavo un motivo, una spiegazione, ogni donna lo merita ma per me oggi è una storia chiusa. Non ne voglio più sapere".

NELLA SUA VITA C'È UN NUOVO AMORE?

Al ritorno dall'Honduras, Bianca Atzei ha iniziato la sua nuova vita caratterizzata anche da un nuovo amore. Chi è il fortunato o la fortunata? La sua cagnolina Mela, che la cantante ha addottato dopo la sua rottura con Max Biaggi e che rappresenta il suo nuovo punto di riferimento. Nessuna parola invece in merito ad una presunta relazione con l'ex isolano Jonathan Kashanian di cui tanto si continua a parlare negli ultimi giorni. Bianca confessa di essere cambiata e di avere migliorato il suo carattere dopo le recenti novità della sua vita: "Sono una ragazza che è diventata donna: sono cambiata e ho smussato alcuni lati del mio carattere come la gelosia. Sono diventata più selettiva sia in amore che nelle amicizie. Ho acquisito una sicurezza che non avevo: la delusione per la rottura improvvisa con Max mi ha fatto crescere. Gli ho dato tutto, ma lo rifarei perché sentivo di essere amata".

NESSUN RIMPANTO?

Bianca Atzei non vive nel rimpianto e ricorda i tanti lati positivi di Max Biaggi, persona che le ha dato sicurezza, serenità, felicità e la faceva sentire importante. Di lui le piaceva "tutto, il modo in cui mi trattava, mi ha fatto sentire donna. Mi amava alla follia e io sentivo questo amore che ricambiavo con tutta me stessa". Ecco perché la cantante pensa vorrebbe al suo fianco un uomo con le stesse caratteristiche, una persona intelligente ma che allo stesso tempo sia protettiva e comprensiva, soprattutto per quanto riguarda il suo lavoro". E su quel rapporto, che ora può dirsi definitivamente chiuso, Bianca ha le idee chiare: "Gli voglio ancora bene, non parlerò mai male di Max, ma non tornerò con lui. Non lo dico per orgoglio, non sono vendicativa e voglio avere un ricordo positivo di lui". L'ex concorrente de L'Isola dei famosi non sembra quindi intenzionata a fare un passo indietro, al contrario ora ha solo dei punti fermi: se stessa, il lavoro e la famiglia.

