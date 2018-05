Bobby Solo, nessun incontro con la figlia Veronica/ L'appello di Malgioglio avrà effetto?

Bobby Solo, nessun segno di riavvicinamento alla figlia Veronica Satti, concorrente del Grande Fratello 2018: le parole di Cristiano Malgioglio colpiranno il cantante?

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Bobby Solo continua a restare in silenzio nonostante le dichiarazioni d’amore della figlia Veronica Satti. La concorrente del Grande Fratello 2018 continua a sperare in una riconciliazione con il padre che non vede da più di dieci anni. Un allontanamento che sta facendo soffrire molto la ragazza che, più volte, nella casa più spiata d’Italia, ha pianto pensando a lui e parlando di quanto accaduto con gli altri concorrenti. Più volte, la stessa Barbara D’Urso ha affrontato l’argomento in diretta trovando, però, un muro da parte di Bobby Solo che, come ha dichiarato in una recente intervista, non entrerà mai nella casa per ricongiungersi con la figlia. Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso, Veronica è stata la destinataria di una bellissima sorpresa. Prima d’incontrare la fidanzata Valentina, per un momento, come ha poi spiegato nel post puntata ai compagni, ha pensato immediatamente ad un nuovo aggiornamento sul suo rapporto con il padre che, però, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad abbracciarla, almeno in tv.

BOBBY SOLO REPLICHERA’ A CRISTIANO MALGIOGLIO?

Bobby Solo, pur non volendo essere il protagonista di una riconciliazione televisiva con la figlia, ha lasciato una porta aperta a Veronica Satti che potrebbe riabbracciare quando calerà il sipario sul Grande Fratello 2018. Cristiano Malgioglio, però, nel corso dell’ultima puntata live del reality, ha lanciato un nuovo appello al collega in occasione dell’incontro tra Veronica e la fidanzata Valentina. “Questo è un momento di televisione bellissimo. E' un amore puro, io lo so perché sono omosessuale. E' da fare vedere a tutte le persone omofobe. Caro Bobby Solo, tu starai vedendo questo momento, pensa come è felice tua figlia, pensa come sarebbe felice se ci fossi anche tu. Devi venire ad abbracciare tua figlia, hai detto cose che mi hanno fatto accapponare la pelle. Questo momento mi ha commosso", ha detto l’opinionista che spera di poter vedere insieme Veronica e Bobby Solo in una delle ultime puntate del reality. Il cantante ascolterà le parole di Malgioglio?

