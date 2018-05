CHIAMATA DA UNO SCONOSCIUTO/ Su Rete Quattro il film con Camilla Belle (oggi, 23 maggio 2018)

Chiamata da uno sconosciuto, il film in onda su Rete Quattro oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Camilla Belle, Tommy Flanaghan, alla regia Simon West. Il dettaglio.

23 maggio 2018 Redazione

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST CAMILLE BELLE

Chiamata da uno sconosciuto, il film in onda su Rete Quattro oggi, mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 23,10. Una pellicola di genere thriller con il titolo originale When a Stranger Calls. Si tratta di una pellicola del 2006 remake di un film del 1979, Quando chiama uno sconosciuto per la regia di Fred Walton. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Screen Geems in collaborazione con la Davis Entertainment, la regia è di Simon West, il soggetto è stato scritto da Fred Walton e Steve Fake mentre la sceneggiatura porta la firma di Jake Wade Wall. Nel cast figurano gli attori Camilla Belle, Tommy Flanaghan, Katie Cassidy, Tessa Thompson, Brian Geraghy e Clark Gregg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHIAMATA DA UNO SCONOSCIUTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Jill è una giovane studentessa liceale che ha il vizio di passare troppo tempo al telefono con gli amici tant’è che spesso le capita di terminare anzitempo il proprio tempo. Proprio in una di queste situazioni, accade che i genitori si arrabbino enormemente mettendola in punizione. Una punizione che prevede non solo l’impossibilità nel prendere parte ad un party organizzato dai propri amici ma anche di fare da babysitter presso la casa di una facoltosa coppia. I genitori in pratica vorrebbero far capire alla loro figlia l’importanza del denaro e di come esso non vada sprecato in cose considerate effimere. Accade così che Jill invece di divertirsi con gli amici si trovi costretta ad occuparsi dei figli di una ricca coppia bisognosa che qualcuno possa controllare la situazione mentre loro escono per una serata di gala. Jill si presenta alla casa della coppia e dopo aver ottenuto tutte le informazioni necessarie, si siede in soggiorno in quanto i due figli sono stati già messi a dormire mentre la domestica Rosa che vive all’interno della casa va a riposarsi nella propria di camera. Tutto sembra andare per il meglio fino a che a Jill iniziano ad arrivare delle strane chiamate da un numero sconosciuto. All’inizio consapevole di come tutti i propri amici fossero insieme, crede ad un loro scherzo ma visto che le telefonate continuano nel tempo, la ragazza inizia a spaventarsi e si vede costretta ad informare il distretto di polizia. In realtà questo non le permetterà di tranquillizzarsi in quanto ben presto si rende conto che le chiamate sono state effettuare dall’interno della casa per cui lei e i bambini sono a rischio. Non sapendo cosa fare, li sveglia e mette in scena una disperata fuga per mettersi al sicuro.

