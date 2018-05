Claudio Fava/ Chi è il figlio di Pippo interpretato da Dario Aita nel film di Rai Uno (Prima che la notte)

Claudio Fava, il figlio del noto giornalista Pippo Fava è interpretato da Dario Aita nel film in onda su Rai Uno per la regia di Daniele Vicari. (Prima che la notte)

Claudio Fava, Prima che la notte

Claudio Fava verrà sempre ricordato per due motivi: è il figlio di Pippo Fava, il celebre giornalista siciliano che ha fatto della lotta alla mafia la sua ragione di vita, tanto da morire sotto il colpo dei clan che aveva irritato. E senza dimenticare che l'erede del giornalista è stato eletto di recente come Presidente dell'Antimafia, per una lotta che si tramanda da padre a figlio e che rappresenta la sua volontà di ripulire le strade siciliane dalla più grande piaga di tutti i secoli. In modo indiretto Claudio Fava sarà inoltre presente nel film Prima che la notte, dove ad interpretare il suo ruolo sarà l'attore Dario Aita.

Nel film di Daniele Vicari in onda stasera su Rai 1, verranno rivisitata la vita di Pippo Fava e quel suo coraggio che con tante gesta ha saputo trasmettere proprio al figlio Claudio. Senza considerare che la pellicola trae spunto proprio dal libro che il figlio del giornalista ha scritto con Michele Gambino e per questo la sceneggiatura è ad opera degli stessi, del regista e di Monica Zappelli. Per il suo romanzo, Fava ha deciso di non concentrarsi sulla morte del padre in modo preciso, ma sul cambiamento di quei quattro ragazzi che si trovano al centro della trama, che in una notte si ritrovano a trasformare la propria giovinezza in una vecchiaia improvvisa. In occasione della presentazione del libro e in un'intervista a Sesta rete, lo scrittore e giornalista ha infatti sottolineato di aver voluto raccontare la vita e non la morte. Ed è la stessa impronta che Vicari ha voluto dare al suo Pippo Fava, un'ottica artistica e divertente, allegre e di forte vitalità.

LA RICHIESTA DEL FIGLIO DI PIPPO FAVA

La lotta alle mafie deve avere un'importanza democratica: è questo il succo della richiesta di Claudio Fava al Presidente Mattarella, a poche ore di distanza dal contratto di governo siglato da Movimento 5 Stelle e Lega. Il Presidente dell'Antimafia dell'Ars, sottolinea Adnkronos, ha infatti notato come nel contratto ricorra tante volte la parola 'sicurezza' e solo una 'mafia', chiusa in un paragrafo di appena sette righe. Uno smacco per lo Stato se si considera l'importanza del mese di maggio per la lotta contro la Mafia, soprattutto in visione di oggi, 23 maggio, l'anniversario della strage mafiosa che ha ucciso il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Anche per questo è necessario che il governo che verrà formato dovrebbe tenere in forte considerazione la lotta alle mafie, ribadisce Fava nel suo intervento, una priorità civile e politica, oltre che democratica, 'alla quale nessun esecutivo può sottrarsi'.

Nei giorni scorsi, Fava è stato inoltre ospite di Che tempo che fa al fianco dell'attore Fabrizio Gifuni, ed ha ribadito di aver voluto incentrare la storia di Prima che la notte, il libro che ha scritto con Michele Gambino, di essersi voluto distaccare dalla morte del padre per non mancare di mettere in luce invece le sue ragioni di vita, come ha vissuto e che cosa ha fatto per il Paese. Indispensabile inoltre per il Fava di oggi, ricordare una delle frasi ricorrente del padre Pippo: 'che senso ha vivere se non si ha il coraggio di lottare'. Una frase che è vede come lontana dell'ideale di eroismo e che racconta la storia di tanti ragazzi e uomini che hanno saputo fare 'con dignità e decenza il loro mestiere'.

