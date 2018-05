DELITTO PERFETTO/ Su Iris il film con Michael Douglas e Gwyneth Paltrow (oggi, 23 maggio 2018)

Delitto perfetto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il canale Iris ha in serbo per i propri telespettatori per la prima serata di questo mercoledì 23 maggio a partire dalle ore 21:00 la messa in onda del film Delitto perfetto (titolo in lingua originale A Perfect Murder). Si tratta di una pellicola prodotta nel 1998 dalla Warner Bros, remake del film Il delitto perfetto di Alfred Hitchcock uscito nel 1954, con alla regia Andrew Davis, soggetto scritto da Frederick Knott e sceneggiatura ideata da Patrick Smith Kelly. La colonna sonora è frutto del lavoro del compositore James Newton Howard, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dariusz Wolski mentre nel cast sono presenti Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet e Constance Tower. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DELITTO PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM

A New York vive un facoltoso magnate della finanza americana di nome Steven Taylor. Questi è sposato con la bellissima Emily che venendo da una ricca famiglia, gode di un patrimonio decisamente sterminato. Confermando un vecchio adagio che racconta di come i soldi non sempre facciano la felicità, la vita coniugale dei due è tutt’altro che felice tant’è che la bella Emily decide di trovare emozioni e soprattutto amore iniziando una storia extraconiugale con un affascinante e squattrinato pittore di nome David. Nonostante tra di loro le cose vadano molto bene, Emily non riesce mai a trovare il coraggio di abbandonare il marito per andare a vivere con David. Dal proprio canto il marito essendo molto geloso, ha scoperto dell’esistenza della relazione grazie ad un detective privato. Un giorno si presenta alla casa del pittore inizialmente spacciandosi per interessato all’acquisto di uno dei suoi quadri salvo poi farsi avanti. Tuttavia Steven non ha intenzione di fare una sceneggiata di gelosia bensì di mettere alle spalle il proprio rivale rimarcando come abbia scoperto la sua vera identità ed ossia che ha un passato da ladro finito diverse volte in carcere per la sua tendenza ad estorcere denaro a donne facoltose che si sono innamorate di lui. Steven e David stringono un accordo ed ossia il pittore dovrà occuparsi dell’uccisione di Emily che da tempo Steven sta progettando per entrare in possesso dei suoi averi a fronte di un compenso di mezzo milione di dollari. Una vera e propria cospirazione ai danni della povera Emily che tuttavia non va in atto soltanto per un colpo di fortuna. Poco alla volta la verità verrà a galla ed i vari protagonisti della vicenda, saranno costretti a pagare un conto quanto mai salato.

