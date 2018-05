EMIS KILLA MOLESTATORE?/ Video, donna denuncia alle Iene "ha tentato di violentarmi!", ma è un sosia

Emis Killa molestatore? Le Iene smascherano sosia che infastidiva donne spacciandosi per il rapper. L'incontro col vero Emis grazie a Paola, una delle ragazze molestate

23 maggio 2018 Fabio Belli

Emis Killa

Un servizio davvero particolare quello mandato in onda da Le Iene Show su Italia 1, nella puntata in prima seratadi mercoledì 23 maggio. Viene raccolta la testimonianza di una ragazza, Paola, che ha affermato di aver avuto un incontro con il rapper Emis Killa. I due sono usciti e si sono incontrati anche in un posto piuttosto appartato, vicino un Cascinale fuori Milano. E il rapper, secondo la testimonianza di Paola, avrebbe avuto un approccio sessualmente molto esplicito verso di lei, mostrando anche il suo organo riproduttivo. Una situazione imbarazzante e potenzialmente pericolosa, perché "Emis Killa" ha cercato l'approccio anche con la forza, ma fortunatamente l'incontro non è degenerato in violenza. Da qui la denuncia di Paola, che ha mostrato alle Iene dei video per testimoniare come l'incontro sia effettivamente avvenuto. E qui gli inviati dello show hanno scoperto il clamoroso colpo di scena.

L'INCONTRO COL VERO EMIS

Infatti, dai video di Paola si evince come il presunto Emis Killa non avesse tatuaggi sulle mani, zona del corpo in cui invece il vero Emis è pieno di tattoo. La verità è presto scoperta: Paola ha incontrato un impostore che cerca di sfruttare la somiglianza, vera o presunta, con Emis Killa per avere approcci sessuali con le donne, promettendo di portarle nel mondo dello spettacolo e della musica. Il vero Emis Killa viene contattato da Le Iene, che illustrano la situazione e il rapper accetta di incontrare l'impostore per smascherarlo. Grazie a Paola che, incredula, chiama il finto Emis per un incontro, Le Iene bloccano l'impostore fuori da un ristorante, dopo un altro pesante approccio tentato con la ragazza. Il molestatore viene bloccato nella hall di un hotel in cui c'è l'incontro col vero Emis Killa, che si fa promettere che un comportamento così riprovevole non sarà mai più ripetuto.

VIDEO: UN FINTO EMIS KILLA MOLESTATORE DI RAGAZZE (LE IENE SHOW)

© Riproduzione Riservata.