Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis stanno insieme/ Amore e feeling tra la “iena” e l’ex di Max Biaggi

23 maggio 2018 Valentina Gambino

Cosa bolle in pentola tra Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis? A quanto pare i due farebbero sul serio ed hanno incominciato a frequentarsi da qualche tempo. Il conduttore e la showgirl sembrano intenzionati a dare vita ad una bella storia d’amore dopo le disavventure del passato. A quanto pare, i due si starebbero frequentando ormai da circa tre mesi. Galeotta è stata una cena con amici e successivamente pare non si siano più persi di vista. L’ex compagna di Max Biaggi ha confessato di recente non solo di essere molto innamorata ma anche di avere trovato una certa serenità. La pace raggiunta da Eleonora non è tutto merito dei figli Leon e Inés, ma pure di Nicolò sembra avere fatto la sua parte. La neo coppia è stata paparazzata tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 che li ha sorpresi insieme. Con loro inoltre, anche la figlia più piccola di lei.

Eleonora Pedron e Nicolò De Devitiis erano stati avvistati insieme già lo scorso marzo e ora la rivista che si occupa di gossip li ha beccati nuovamente insieme. L’inviato de Le Iene Show e l’ex di Biaggi sono stati fotografati insieme a Milano mentre pranzavano. Successivamente si sono recati a casa del conduttore e inviato del programma cult di Italia 1. Lui ha portato delle lenzuola e piumoni, probabilmente per preparare il letto della sua fidanzata, lei si è cambiata per partecipare a un evento di moda, così come riporta il settimanale con il suo nuovo numero in edicola. Secondo le primissime indiscrezioni, pare che Nicolò De Devitiis sia già molto legato ai figli di Eleonora Pedron e tutto lascia intuire che la storia potrebbe avere un lungo seguito. Intanto il giovane conduttore pensa ad un futuro da showman: il suo modello è Alessandro Cattelan, che considera un vero mito. Che dire? Se son rose…

