FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / La coppia sceglie il tema delle nozze: musica e ruote panoramiche a Noto, in Sicilia

Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia, il prossimo 1° settembre: secondo la rivista Chi il tema delle nozze sarà in stile Coachella.

23 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Archiviato il royal wedding del principe Harry e di Meghan Markle, anche l'Italia può iniziare a pensare alle nozze più attese dell'anno ovvero quelle di Fedez e Chiara Ferragni. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno all'Arena di Verona, nel classico stile teatrale che ha sempre contraddistinto la seguitissima coppia. E dopo la nascita del piccolo Leone, con il conseguente trasferimento in Italia, il rapper e la fashion blogger hanno cominciato a pensare ai dettagli della cerimonia in programma a fine estate. Qualche giorno fa il settimanale Oggi aveva ufficializzato la data e la location scelta per il fatidico sì: il 31 agosto, secondo quanto riportava la rivista, i futuri coniugi Lucia si sarebbero uniti in matrimonio a Noto, in Sicilia, località non lontana dal paese di origine della madre di Chiara. Ma le recenti notizie della rivista Chi segnalano una variazione in questa data, dando anche maggiori dettaglio sul tema scelto dagli sposi.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: NOTO SI TRASFORMA IN UNA 'COACHELLA ITALIANA'

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Fedez e Chiara Ferragni convoleranno a giuste e gossippare nozze il 1° settembre 2018 a Noto, in provincia di Siracusa. Riporta infatti l'articolo pubblicato su Chi: "Che la coppia non sarebbe andata a nozze il prossimo agosto ve l'avevamo già detto. E adesso possiamo svelarvi la data ufficiale: Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, si sposeranno il 1 settembre 2018, come ci rivelano fonti vicine alla coppia. Sarà un matrimonio di fine estate". Sono stati diffusi anche dei dettagli sul tema che Chiara Ferragni avrebbe chiesto al wedding planner, che si occupa delle nozze. Pare che la fashion blogger voglia trasformare per l'occasione la tranquilla cittadina siciliana in una Coachella italiana, nella quale gli invitati potranno passeggiare immersi nei colori, musica, ruote panoramiche e qualsiasi altra idea decisamente teatrale. Insomma, difficile pensare che l'Italian wedding potrà passare inosservato...

