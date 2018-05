Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme/ Non perdono la presentazione del libro di Parpiglia

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme: l'ex re dei paparazzi e la cantante partecipano alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia, ma pochi sorrisi tra i due.

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi di nuovo insieme. L’ex re dei paparazzi e l’ex fidanzata hanno partecipato alla presentazione del nuovo libro di Gabriele Parpiglia, “La porta del cuore”, ieri a Milano. I due sono arrivati separatamente, ma la presenza di entrambi non è passata inosservata ai paparazzi presenti. Silvia Provvedi, con un abito floreale, ha presenziato all’evento insieme alla sorella Giulia, ma con Fabrizio Corona non sono mancati gli abbracci. Il clima tra i due, tuttavia, sembrava abbastanza teso. Sono stati pochi i sorrisi che hanno concesso nonostante l’occasione di festa. Entrambi molto legati al giornalista, non hanno voluto rinunciare ad un momento così importante. I due, poi, in compagnia di alcuni amici hanno anche cenato nello stesso ristorante e, dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare anche allo stesso tavolo. All’evento era presente anche Belen Rodriguez come testimoniano le foto pubblicate sui social dallo stesso Parpiglia. Il cerchio di amici, del resto, è lo stesso. Ad attirare l’attenzione di tutti, però, sono stati Corona e la Provvedi che si sono mostrati nuovamente insieme in pubblico dopo l’annuncio della rottura.

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI: POCHI SORRISI TRA I DUE

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi tornano ad essere i protagonisti del gossip. Pochi sorrisi tra i due nonostante l’aria allegra alla presentazione del libro di Gabriele Parpiglia. I due, dunque, stanno provando a tornare insieme? Ad annunciare ufficialmente la rottura era stato Fabrizio Corona che, nella sua prima intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha fatto mea culpa ammettendo di non aver avuto le stesse attenzioni che Silvia ha avuto con lui. “Silvia (Provvedi, ndr) non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Sarò sempre in debito con lei, mai nessuna donna ha fatto tanto per me. Ha rinunciato alla sua vita, per vivere la mia. Ma con lei ho sbagliato. Sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci sia stato uno “scatto meccanico”. Lei è corsa ad abbracciarmi, io ho guardato fotografi e cameraman. Lei è diventata trasparente e le uniche parole che ho detto dinanzi a una fan che urlava: “Corona, sei un mito”, sono state: “Lo so!”. Mi spiace, ma avevo da subito fame di vita. E non degli abbracci di Silvia”, sono state le parole di Corona. Dopo un primo periodo trascorso insieme, i due hanno deciso di percorrere strade diversa, ma sarà la scelta definitiva?

