Fabrizio Gifuni è Pippo Fava/ “È uomo verissimo anche se anomalo” (Prima che la notte)

Fabrizio Gifuni, interpreta il giornalista Pippo Fava nella nuova fiction di Rai 1 'Prima che la notte': la storia del giornalista siciliano freddato dalla mafia.

23 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Fabrizio Gifuni nei panni di Pippo Fava

Fabrizio Gifuni torna in televisione a otto anni di distanza dalla sua precente fiction. E per farlo veste i panni di un uomo realmente esistito, un ruolo di grande responsabilità ma inevitabilmente anche di grande soddisfazione. L'attore presta infatti il volto a Pippo Fava, un giornalista e scrittore siciliano, la cui vita viene raccontata in Prima che la notte, il film per la televisione in onda su Rai 1 oggi 23 maggio. Si tratta di una vicenda che riporta al filone della mafia, spesso chiamato in causa dalla rete ammiraglia Rai, e che racconta le vicende di uomo freddato il 5 gennaio 1984 con cinque colpi di arma da fuoco. Ma la storia di Pippo Fava sarà soprattutto quella di un uomo vero, anche se dal carattere particolare. A raccontare maggiori dettagli delle caratteristiche del personaggio che interpreta è lo stesso Fabrizio Gifuni in un intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale.

PIPPO FAVA È UN UOMO ECCENTRICO E CREATIVO

Fabrizio Gifuni descrive con grandi particolari il suo Pippo Fava, che interpreta nella fiction Prima che la notte: "Uomo verissimo. Anche se anomalo, particolare; tanto diverso da risultare seduttivo. E proprio per questo anche personaggio: il più bello, anzi, che un attore possa desiderare. A dispetto del tragico epilogo che lo risucchierà, infatti, si mostra vitale, eccentrico, creativo; uno che faceva radio, televisione, che scriveva drammi e romanzi, che battagliava nel giornalismo di denuncia. Interpretarlo ha significato per me assorbire tutto questo e poi liberarsene. Altrimenti rischiavo di restarne schiacciato". Il carattere di Pippo Fava fu la principale causa dei problemi che ne seguirono. Venne, infatti, chiamato a dirigere un giornale a Catania, nel quale ebbe il coraggio di denunciare Nitto Santapaola, il più terribile capo mafia degli anni 80. Una decisione che, purtroppo, non restò prima di tragiche conseguenze.

IL SUO GIORNALISMO ETICO

L'interpretazione di Pippo Fava, ha segnato fortemente Fabrizio Gifuni, che si è reso conto di quanto sia importante il giornalismo etico, rappresentato dal suo personaggio. Nell'intervista a Il Giornale, infatti, precisa senza remore come Fava dovrebbe rappresenzare un esempio da seguire: "Era un giornalismo etico. Faceva cioè il suo mestiere seguendo ogni giorno le regole del vivere civile. Avremmo bisogno di più giornalismo etico. Come di più etica in qualsiasi altro settore, del resto. Etica è una bella parola: una parola limpida. Più di morale, che può facilmente scadere in moralismo. In definitiva indica solo il giusto modo di stare al mondo". La fiction, basata su un libro scritto dallo Claudio, il figlio di Fava e da un collaboratore del giornale in cui lavorava, inizialmente era stata pensata come una miniserie, ma poi la Rai ha espressamente chiesto che venisse ridotta a un singolo episodio. Una scelta di grande sacrificio per Gifuni e i suoi collaboratori: "Credo di poter dire che tutti dal regista Vicari, al suo debutto televisivo, agli altri interpreti fra cui Lorenza Indovina - ci abbiamo creduto fino in fondo. E ci siamo sacrificati nel farlo: non esito a dirlo. Ma era giusto che fosse così".

© Riproduzione Riservata.