Francesco Monte protagonista del Grande Fratello/ La reazione dell'ex tronista sui social

Francesco Monte protagonista del Grande Fratello 2018 durante un momento dedicato a Matteo Gentili e Alessia Prete: la reazione dell'ex tronista sui social.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte protagonista del Grande Fratello 2018. L’ex tronista è stato tirato in ballo da Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata live durante un momento dedicato a Matteo Gentili e Alessia Prete. La conduttrice ha mostrato alla coppia del Grande Fratello i titoli di alcuni articoli con le dichiarazioni di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Matteo Gentili, nonostante la possibilità che gli ha offerto la conduttrice, l’ex calciatore ha strappato la busta rinunciando a leggere le dichiarazioni dell’ex tronista e dell’ex fidanzato. Sui social, la reazione di Monte non si è fatta attendere. Infastidito dall’essere stato tirato in causa, l’ex tronista ha pubblicato una storia su Instagram: “Hahahahahahah, ma scherziamo?”. Da parte sua, invece, Matteo Gentili, in diretta, ha detto: "Non ho mai parlato di loro, vorrei che loro non parlassero di noi". L’ex tronista e Matteo Gentili, dunque, prendono le distanze da Paola Di Benedetto, decisi ad andare avanti per la rispettiva strada.

FRANCESCO MONTE: NESSUN RIPENSAMENTO CON PAOLA DI BENEDETTO

Francesco Monte non tornerà sui suoi passi dopo aver deciso di troncare la storia con Paola Di Benedetto. L’ex tronista ha dichiarato di non aver mai amato l’ex naufraga dell’isola dei Famosi e di aver vissuto una specie di lutto con la rottura da Cecilia Rodriguez. Pur avendo provato a voltare totalmente pagina, l’ex tronista non è riuscito ad aprire il suo cuore alla Di Benedetto come avrebbe voluto. Da parte sua, la modella ha dichiarato di sentire la sua mancanza, ma a sua volta, sta cercando di andare tuffandosi nel lavoro. Per entrambi, reduci da due storie importanti con Cecilia Rodriguez e Matteo Gentile, non sembra arrivato il momento per l’amore. I due riusciranno a trovare la pace che cercano stando da soli?

