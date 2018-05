Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ Weekend d’amore a Portofino: nuova vita dopo addio all'azienda di famiglia

Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati pizzicati dai paparazzi durante una sera romantica a Portofino, dove lei si trovava per impegni lavorativi.

Gaia Trussardi e Adriano Giannini

Lei è la sorella del famoso Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker, e ex direttrice artistica della casa di moda di famiglia, lui attore e doppiatore. Gaia Trussardi, 39 anni, e Adriano Giannini, 47, sono stati fotografati insieme, tra abbracci, baci e carezze, da “Diva e Donna”, in una romantica passeggiata a Portofino. Sebbene tra i due corrano quasi 10 anni di differenza, sembra che vadano d’accordo, infatti si può dire che si frequentino da un paio di anni. Gaia Trussardi era membro della giuria per la sezione “documentari” durante il Riviera Internationa Film Fest e per l’occasione ha incontrato il suo amato. La relazione non è ancora resa pubblica, ma ormai il fidanzamento non riesce a rimanere all’oscuro dalle telecamere. Non sono mancate le uscite a quattro, Gaia e Adriano, insieme ai sempre paparazzati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

LA PRECEDENTE VITA DI GAIA TRUSSARDI

Gaia Trussardi, dalla scorsa relazione con Riccardo Rosen, ha avuto due figli: Nicola e Isabella di 12 e 10 anni. In precedenza all’incontro con Adriano Giannini aveva dichiarato: “I maschi della mia generazione hanno una crisi di genere e sui ruoli. Vorrei un uomo riflessivo, ma con spirito d’iniziativa”. Ora sembra che quell’uomo sia arrivato, ma mentre la loro storia prosegue, Gaia modifica i suoi piani relativi alla vita lavorativa. Infatti la Trussardi, fino a poco tempo fa si occupava della direzione creativa della maison di famiglia. Ad aprile, dopo 5 anni di lavoro come direttore creativo delle collezioni uomo, donna e accessori, ha cambiato rotta, lasciando la sua casa per dedicarsi a nuovi progetti. La maison italiana è stata fondata dal padre nel 1911 a Bergamo ed è sempre rimasta un’azienda di conduzione famigliare. Ora, Gaia, intraprenderà nuove sfide lavorative, Tomaso rimarrà l’amministratore delegato, la madre Maria Luisa la presidente e Beatrice continuerà ad occuparsi della Fondazione.

