Giulia De Lellis e Andrea Damante/ A cena insieme: ritorno di fiamma?

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a cena dopo il concerto di Jovanotti: ritorno di fiamma per la coppia di Uomini e Donne? I fan sognano ancora.

23 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? La coppia che, poche settimane fa ha annunciato l’addio, è stata avvistata nuovamente insieme in occasione del secondo anniversario. Come svela il Vicolo delle News, infatti, Giulia e Andrea, dopo aver partecipato separatamente al concerto che Jovanotti ha tenuto a Verona, si sono concessi una cena insieme. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, tuttavia, non erano soli. Al tavolo con loro c’erano anche le amiche della De Lellis alle quali si è poi aggiunta altra gente. “Ciao ragazze, vi segnalo che Giulia e Andrea erano a cena nello stesso locale e seduti allo stesso tavolo dopo il concerto” – scrive una ragazza che ha beccato insieme Giulia e Andrea – “Erano in compagnia delle amiche di Giulia, prima e successivamente di altre persone, all’inizio erano seduti ai lati opposti della tavolata, lei da una parte e lui dall’altra…successivamente lei si è alzata e si è messa in piedi dietro di lui”. Dopo la rottura e le polemiche che ne sono seguite, Giulia e Andrea starebbero cercando di avere un rapporto sereno in virtù dei due anni d’amore vissuti insieme. Ad oggi, infatti, il ritorno di fiamma appare ancora molto lontano, ma i fan continuano a sperarci.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO ANCORA INNAMORATI?

Cancellare due anni d’amore vissuti quasi in simbiosi non è facile per Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia, infatti, dopo la scelta a Uomini e Donne, è andata subito a convivere cominciando anche a lavorare insieme. Collaborazioni artistiche, serate, eventi e viaggi hanno unito, giorno dopo giorno, Giulia e Andrea che, spesso, nelle varie interviste rilasciate, hanno parlato anche di matrimonio. Un amore importante che ha lasciato il segno nel cuore di entrambi che, forse, potrebbero essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Tornata nello studio dove la sua avventura sentimentale e televisiva è iniziata, Giulia non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordare uno dei periodi più belli della sua vita. I fan credono ancora nell’amore tra i Damellis e sono sicuri che basterebbe una piccola scintilla per far scoppiare nuovamente l’incendio della passione.

