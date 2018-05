Giulio Berruti / “Francesca Kirchmair? Accanto a lei sono felice. Ora sono pronto a diventare padre”

Giulio Berruti è di nuovo felice insieme alla sua Francesca, la ragazza di orgine austriaca che ha conquistato il suo cuore. L'intervista di Diva e Donna.

23 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Giulio Berruti a Dance Dance Dance

È un periodo particolarmente felice quello che sta vivendo Giulio Berrutti, alla prese con grandi soddisfazioni sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Dopo la vittoria a Dance Dance Dance, in coppia con Cristina Marino (fidanzata di Luca Argentero), l'attore ha appena scritto un libro e a breve tornerà davanti alla macchina da presa per girare un film, niente meno che a fianco di Pierse Brosnan. E non ancora sazio di grandi soddisfazioni, si è divertito nel suo ruolo di doppiatore in Show Dogs, pellicola attualmente nelle sale italiane nella quale doppia un cagnolino. Alle pagine del settimanale Diva e Donna, Berruti confessa di ricordare con piacere questo recente progetto: "È stato divertentissimo. Il doppiaggio è una cosa molto diversa dal recitare, devi mettere tutto te stesso senza però poter usare espressioni del viso e del corpo. Fra l'altro ho preso da poco un cagnolino, un cucciolo Husky, e questa per me è stata un'esperienza ancor più divertente".

L'INCONTRO CON LA FIDANZATA FRANCESCA

C'è una nuova donna nella vita di Giulio Berruti. Si tratta di Francesca Kirchmair, una giovane attrice di origine austriaco-svizzere che ha conosciuto a Los Angeles durante un seminario per il cinema. La scintilla è scoccata subito e ora Francesca si è trasferita a Roma dove frequenta l'università. Nonostante la differenza di età pari a 12 anni, Berruti si dice entusiasta di questa relazione e sembra proprio credere che sia arrivata la donna giusta. Confessa, infatti, al settimanale Diva e donna: "Sono pronto a diventare padre: accanto a Francesca mi sento un uomo felice". E ammette di sentire il desiderio di creare una famiglia numerosa: "Ho sempre sognato di avere dei figli. Mi piacerebbe una famiglia numerosa. Ho vissuto con i miei nonni e devo dire che ho avuto un'infanzia davvero felice. Mettere su famiglia per me presuppone anche una certa stabilità lavorativa ed è per questo che finora non ho deciso di fare questo passo".

I PROGETTI INSIEME A FRANCESCA

Giulio Berruti è felice accanto alla sua Francesca con la quale passeggia per Roma, in compagnia anche delle rispettive madri. L'attore si ritiene un ragazzo semplice e romantico, anche se con tantissimi difetti, e la sua fidanzata è la persona perfetta in questo periodo della sua vita. Di lei apprezza soprattutto la sua determinazione: "È tedesca, efficiente e rifinita proprio come le autovetture. Ha una grande determinazione in tutto". Ma soprattutto Francesca è arrivata proprio quando Giulio si sentiva confuso dopo una grande delusione d'amore. Lui stesso ammette, infatti, di essere rimasto colpito dalla sua pazienza, una vera arma che lei ha sfoderato in un periodo tanto complicato: "È stata molto paziente, io uscivo da una forte delusione d'amore e lei con molta pazienza e tanto garbo è riuscita a rispettare i miei tempi e piano piano ad entrare nel mio cuore". E la coppia sembra ora pronta a convolare a giuste nozze...

