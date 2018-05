Grande Fratello 2018, 5 nomination e eliminati/ Simone finalista, debutto di Fabiana Britto (sesta puntata)

Simone Coccia primo finalista del Grande Fratello 2018. Angelo e Lucia vengono eliminati. Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica finiscono al televoto.

Grande Fratello - Matteo e Alessia

Un finalista, due eliminati e cinque concorrenti in nomination. La sesta puntata del Grande Fratello 2018 si conferma movimentatissima, con tanti verdetti e numerosi imprevisti. Cominciamo dalla fine, con Simone Coccia che conquista il pass per la finalissima in un televoto contro Angelo e Filippo. Il concorrente era vittima di uno scherzo degli autori e in un primo momento pensaca di essere eliminato. Poi il ritorno in casa, assieme agli altri compagni, e l'annuncio ufficiale, quello vero. Il pubblico del Grande Fratello ha punito Angelo, che è stato il meno votato, quindi il concorrente costretto ad abbandonare la casa più spiata da Italia. Non solo Angelo tra gli eliminati, prima di lui è uscita al televoto la signora Bramieri, protagonista di uno scontro con Alfredo, che rivendicava il famoso Telegatto. Per Lucia anche una piacevolissima sorpresa, che ha visto come protagonisti i suoi due genitori. Ad inizio puntata, tuttavia, ci sono stati tanti altri avvenimenti, tra cui il ritorno in scena di Nina Moric.

Lo sfogo della Moric, Bramieri eliminata e la polemica sul Telegatto

La modella croata è tornata al Grande Fratello con un look rinnovato e con tanta voglia di mettere a tacere le malelingue. Quindi prima dell'eliminazione di Lucia Bramieri, ampio spazio è stato dedicato a Nina Moric e alla storia con Luigi Favoloso, che a quanto pare potrebbe proseguire. Anche se il buon Favoloso sembrava orientato ad una pausa di riflessione, avendo contraddetto i concetti di tregua della Moric in trasmissione. Nina prima si è scagliata contro il web, poi ha abbracciato Patrizia e Mariana, le due ragazze con cui Luigi avrebbe avuto un flirt dentro la casa: "Voglio rispondere a quelle donne che mi hanno detto di essere ubriaca o drogata. Ho passato momenti brutti nella vita ma sono qui. Se i figli di queste persone subissero il mio stesso trattamento cosa direbbero? Anni fa persone più deboli di me hanno compiuto gesti estremi. Siete il marcio". Dopo l'ospitata di Nina Moric è partita la polemica tra Lucia Bramieri e Alfredo per il Telegatto, un premio al quale l'ex concorrente del Grande Fratello è molto legata, in quanto appartenente al marito scomparso.

Grande Fratello 2018: Angelo eliminato, Simone Coccia finalista

Dopo la sorpresa dei genitori, Lucia Bramieri raggiunge lo studio di Barbara D'Urso come eliminata. Come dicevamo in precedenza non è stata l'unica eliminazione della serata, in quanto ad un certo punto della trasmissione la conduttrice ha annunciato un'altra uscita tra gli uomini. A farne le spese è stato Angelo, che inizialmente pensava di essersi salvato. Tanta amarezza per il Ken Italiano al momento del Game Over svelato da un GF burlone: "E' andata così" ha detto uscendo dalla casa. Prima di annunciare il nome del finalista, ovvero Simone Coccia, la D'Urso ha fatto credere a Matteo Gentili e ad Alessia, del possibile ingresso nella casa di Paola Di Benedetto. Dell'ex di Matteo nemmeno l'ombra, infatti gli autori hanno fatto entrare come ospite la mamma di Alessia. La giovane è scoppiata in lacrime, mentre Matteo ha tentato i primi approcci con la futura suocera. La madre ha subito messe le cose in chiaro col ragazzo: "Dovrai prima fare amicizia con mio marito, siamo molto gelosi". Persino la D'Urso è rimasta stupita dalle sue parole.

Fabiana Britto show, le nuove nomination

L'ultima parte della sesta puntata è stata dedicata alle nuove nomination e all'ingresso nella casa di Fabiana Britto, modella di Play Boy e protagonista dello scherzo ad Alessia, con la complicità di Matteo. La brasiliana ha fatto credere alla fidanzata di Gentili di avere una relazione col ragazzo. La giovane concorrente non ha abboccato e il tutto è finito in un abbraccio di gruppo. Fabiana Britto è poi rimasta nella casa con Danilo e Alberto per un aperitivo, mentre le nomination hanno portato sotto i riflettori ben cinque nomi. I concorrenti più votati della sesta puntata e che quindi rischieranno l'eliminazione la prossima settimana sono Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica. Quest'ultima, durante la serata, ha ricevuto la bellissima sorpresa della fidanzata Valentina, con la benedizione di Barbara D'Urso: "Se passa il messaggio che ogni ragazzo e ogni ragazza dovrebbe svelare alle proprie famiglie i propri gusti sessuali io ho vinto". Chiusura d'applausi per Barbara e la sesta puntata del suo GF.

© Riproduzione Riservata.