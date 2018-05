JIM L'IRRESISTIBILE DETECTIVE/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 23 maggio 2018)

Jim l'irresistibile detective, il film in onda su Rete 4 oggi, meroledì 23 maggio 2018. Nel cast: Kirk Douglas e Silva Koscina, alla regia David Lowell Rich. La trama del film nel dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST KIRK DOUGLAS

Il film Jim l'irresistibile detective va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 16.35. Una pellicola del 1968 (dal titolo originale 'A Lovely Way to Die') ancora in grado di piacere al pubblico televisivo per la qualità della sua trama e del cast. Il film è stato prodotto dalla Universal Pictures e diretto dal regista newyorkese, scomparso nel 2001, David Lowell Rich con pochi film all'attivo tra i cui va segnalato 'Il terrore negli occhi del gatto' e il catastrofico 'Airport '80', una pellicola che provocò non pochi guai alle compagnie aeree in quegli anni in cui i voli erano fonte di terrore per la sicurezza a bordo e gli attacchi terroristici diffusi. Nel cast di Jim l'irrestistibile detective, Rich ha diretto l'ottimo protagonista Kirk Douglas, ritenuto tra i primi venti grandi attori di Hollywood dal prestigioso American Film Institute, un riconoscimento dovuto e voluto a chi Awards di un certo livello non ne ha mai ricevuti, solo tre nomination all'Oscar, sino all'acclamato Oscar alla carriera nel 1996. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

JIM L'IRRESISTIBILE DETECTIVE, LA TRAMA DEL FILM

Il detective di polizia Jim Schuyler (Kirk Douglas), per motivi legati ad alcuni problemi con il suo corpo di polizia, inizia un rapporto di collaborazione con un ricco industriale: dovrà proteggerne la bella moglie, Rena (Silva Koscina) e ciò sarà fatale per entrambi. A stretto contatto quotidiano, tra i due nasce una simpatia leggera e, complice Cupido, la situazione diviene pericolosa perché la stessa Rena si scoprirà avere un amante, quindi una donna non troppo morale per molti aspetti. Ciò determinerà alla bella Rena un accusa di omicidio, il ricco marito viene trovato morto e le indagini convoglieranno proprio su di lei e l'amante segreto, complici assieme di avere ucciso l'uomo al fine di renderla unica ereditiera di un grande capitale, ma Jim non crede del tutto alle accuse e cercherà la verità cercando di scagionare una donna rea alla fine di essere ingenua, di giocare nel ruolo della gatta morta, non troppo morale, è vero, ma non complice in un efferato omicidio.

© Riproduzione Riservata.