LA REGOLA DEL SOSPETTO/ Su Iris il film con Al Pacino (oggi, 23 maggio 2018)

La regola del sospetto, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Colin Farrell e Al Pacino, alla regia Roger Donaldson. La trama del film nel dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST COLIN FARRELL

Il canale Iris ha in serbo nella seconda serata di oggi, mercoledì 23 maggio, a partire dalle ore 23:30 la messa in onda del film La regola del sospetto, il cui titolo originale è The Recruit. Si tratta di una pellicola prodotta e girata nel 2003 dal regista Roger Donaldson, lo stesso di La rapina perfetta e Getaway. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Roger Towne in collaborazione con Kurt Wimmer e Mitch Glazer, le musiche della colonna sonora sono di Klaus Badelt, il direttore della fotografia è Stuart Dryburgh mentre la scenografia porta la firma di Andrew McAlpine. Nel cast Colin Farrell, Al Pacino, Bridget Moyanahan e Gabriel Macht. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA REGOLA DEL SOSPETTO, LA TRAMA DEL FILM

James Clayton è un giovane studente di informatica dotato di incredibili capacità che lo porteranno ad essere conosciuto ed apprezzato per le sue straordinarie conoscenze nel campo. La sua fama, infatti, va ben oltre i confini della sua città arrivando all’orecchio di Walter Bruke, un funzionario della CIA a cui è stato affidato il compito di rintracciare possibili profili interessanti da inserire nell’organico della stessa agenzia governativa. Burke sin dai primi momenti in cui fa la conoscenza di Clayton, ne rimane profondamente colpito dalle sue capacità di analizzare ed ovviamente nel campo della pura informatico. Deciso a tutto pur di farlo entrare nella CIA con una serie di promesse relative ad una carriera gloriosa e a guadagni piuttosto elevati, convince Clayton a prendere parte al periodo di addestramento che si tiene presso un segretissimo luogo che per le sue caratteristiche viene chiamato la fattoria tra le reclute. Un periodo di addestramento che si dimostrerà piuttosto duro, durante il quale Clayton mette in luce tutte le proprie capacità riuscendo ad assimilare due concetti che vengono a più riprese etichettati come cruciali nelle questioni di un agente segreto ed ossia che niente è quello che sembra e che inoltre non ci si deve fidare mai di nessuno, evitando così di ritrovarsi in guai anche piuttosto seri. Al termine del periodo di addestramento tutte le reclute vengono sottoposte ad una sorta di esame attraverso il quale viene deciso se integrarli o meno all’interna dell’organizzazione e nonostante Clayton non offri una prova positiva, viene ugualmente integrato da Burke che peraltro gli assegna una prima missione che consiste nell’investigare una agente che si sarebbe resa protagonista di una deleteria fuga di notizie. La missione si dimostrerà molto più complicata di quanto si potesse pensare.

