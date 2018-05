LE PALUDI DELLA MORTE/ Su Rai Movie il film con Jeffrey Dean Morgan (oggi, 23 maggio 2018)

Le paludi della morte, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, alla regia Ami Canaan Mann. Il dettaglio della trama.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST SAM WORTHINGTON

Il film Le paludi della morte va in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 21,10. Una pellicola di genere thriller e drammatica il cui titolo originale è Texas Killing Fields. Si tratta di una pellicola del 2011 prodotta dalla Blue Light in collaborazione con la QED International e diverse altre case cinematografiche. La regia è di Ami Canaan Mann con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati scritti da Donald F. Ferrarone. Il montaggio è stato realizzato da Cindy Mollo, le musiche sono state scritte da Dickon Hinchliffe mentre i costumi di scena sono creazioni di Christopher Lawrence. Nel cast Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloe Grace Moretz e Stephen Graham. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LE PALUDI DELLA MORTE, LA TRAMA DEL FILM

Negli Stati Uniti e per la precisione nella città di Texas City, stanno accadendo delle cose che inquietano la popolazione locale e le forze dell’ordine. Nei pressi di una zona indicata con il nome di Killing Fields, letteralmente paludi della morte, vengono ritrovati una lunga serie di cadaveri. Un fatto che si è ripetuto diverse volte nel corso degli anni e che ora è tornato, strettissima attualità, non appena viene ritrovato il corpo senza vita di una ragazzina. Le indagini per scoprirne le responsabilità vengono affidate ad un detective del locale distretto di polizia di none Mike Souder al quale viene affiancato un detective proveniente da New York di nome Brian Heigh. Le indagini non sono delle più semplici ma i due detective ben presto si convincono che ci sia un legame con gli omicidi commessi in passato anche perché le vittime continuano ad essere soltanto donne ed in particolare giovani studentesse e prostitute. La tensione nella popolazione cresce enormemente in quanto mentre le indagini sembrano brancolare nel buio, nei pressi delle paludi vengono ritrovate sempre nuove vittime. Per Mike e per la sua ex moglie Pam la questione diventa anche privata non appena si rendono conto che Annie, una ragazzina senza fissa dimora di cui si sono incominciati ad occupare, scompare nel nulla. Per i due coadiuvati dall’ottimo Brian è una vera e propria corsa contro il tempo nel tentativo di salvare la ragazzina.

