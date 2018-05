La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 23 maggio: tra i temi la Giornata della legalità

La Vita in diretta è pronta a tornare in tv con gli ultimi temi della settimana dalla cronaca al Royal Wedding e finendo al gossip e alla musica. Chi sarà ospite oggi?

La vita in diretta

La Giornata della legalità è sicuramente uno dei temi caldi di oggi a La Vita in diretta. Il programma di Rai1 torna a pochi giorni dal fine settimana e, soprattutto, a pochi giorni dal finale di questa edizione che ha ottenuto un discreto successo ma che potrebbe segnare l'uscita di scena di Marco Liorni. Secondo gli ultimi rumors, confermati dalla stessa Francesca Fialdini, sembra che il conduttore lascerà La Vita in diretta ma potrebbe rimanere in Rai per nuovi progetti. Il programma tornerà in onda con tanta cronaca, attualità e anche i temi importanti legati a questa particolare giornata che culminerà con la messa in onda di Prima che la notte, il film in prima tv che andrà in onda su Rai1 raccontando la figura di Pippo Fava. Tanti servizi e opinionisti pronti a commentare i passi in avanti fatti in questi anni ma anche tutte le persone che sono morte nel nome ella legalità.

ASCOLTI TV IN LEGGERO CALO

Anche ieri il programma è andato in onda raccogliendo un discreto successo e un piccolo calo di ascolti, almeno un punto o poco più, in meno. Nonostante ospiti importanti, come l'ultimo vincitore di Ballando con le stelle, Cesare Bocci, sembra che la coppia Liorni-Fialdini non abbiano convinto fino in fondo il pubblico, oggi le cose andranno diversamente? Al momento ci sono bocche cucite sugli ospiti e gli intervistati di oggi anche se sono molti i vip che potrebbero commentare gli ultimi gossip e le ultime novità in materia di attualità e cronaca.

