La scelta di Sara Affi Fella è Lorenzo o Luigi?/ Uomini e Donne, messaggi e pettegolezzi sui social ma...

Registrazione sì o no? Il mistero sulla scelta di Sara Affi Fella continua mentre i messaggi in rete si moltiplicano. Dagli auguri di Valeria Bigella ai pettegolezzi su Lorenzo

23 maggio 2018 Hedda Hopper

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Chi sarà la scelta di Sara Affi Fella? Questa è la domanda di rito che di solito si fa a fine trono ma tutto sta cambiando per la bella napoletana perché i fan a questo punto devono chiedersi: quando si registrerà la scelta? Al momento vige il mistero su questo e non si capisce bene nemmeno se Sara abbia optato per la villa o se sarà in studio con tanto di pubblico, petali rossi e poltrone. Proprio tra lunedì e martedì era attesa la scelta ma così non è stato, anzi. Proprio il fratello di Sara Affi Fella ieri ha dato notizie della tronista mostrando un video in cui la sorella era alle prese con la visione della puntata. La napoletana è apparsa molto concentrata e questo lascia pensare che ci possano essere ancora dubbi da parte sua, ma sarà davvero questa la ragione dello slittamento della decisione finale? Forse Sara non ha ancora deciso se scegliere Lorenzo o Luigi? Intanto, i due, nei giorni scorsi hanno continuano ad usare i social e mentre Lorenzo parlava di ansia, Luigi ha deciso di gettare la monetina a Fontana di Trevi magari sognando proprio che sia la scelta di Sara Affi Fella.

I PETTEGOLEZZI E I MESSAGGI SUI SOCIAL

Sui social, invece, si parla solo di rumors e di pettegolezzi. Proprio nelle scorse ore si è parlato del fatto che qualcuno ha beccato Lorenzo in discoteca proprio mentre si confidava ad un amico al quale avrebbe detto: "Se Sara mi scegliesse a fine agosto o settembre la lascerò per tornare in trasmissione sul trono". Sono in molti quelli che hanno dato credito alla cosa ma tanti altri sono convinti che si tratti solo di pettegolezzi messi in giro dai fan di Luigi. Dall'altra parte c'è invece Valeria Bigella, ex "collega" di Temptation Island di Sara, che proprio all'amica ha dedicato un messaggio social in cui la invita a scegliere col cuore lasciando la razionalità a quando sarà più "grande" e di godersi finalmente i suoi anni. Le due si sono conosciute proprio lo scorso anno, di questi tempi, in occasione dei provini di Temptation Island, Sara seguirà il suo consiglio?

© Riproduzione Riservata.