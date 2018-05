Lorenzo Riccardi in ospedale / Come sta? Incidente in moto per il corteggiatore di Uomini e Donne

Paura per Lorenzo Riccardi: il corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è finito in ospedale a causa di un incidente in moto. La scelta viene ancora rimandata?

23 maggio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Paura per Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è finito in ospedale a causa di un incidente in moto. Il ragazzo è stato poi trasportato presso l’ospedale Gaetano Pini di Milano. A renderlo noto è un video pubblicato dal sito Vicolodellenews.it che mostra appunto Lorenzo sul luogo dell’incidente. Il corteggiatore di Sara Affi Fella pare sia stato tamponato da un’automobile mentre si trovava a bordo di un motorino insieme al padre in viale Beatrice d’Este. Lorenzo è stato così trasportato in ospedale da un’ambulanza sopraggiunta sul posto. Pare che il corteggiatore si sia fatto male al ginocchio e anche al braccio destro. Non è la prima volta che Lorenzo, in questi ultimi mesi, è vittima di un incidente in moto.

RIMANDATA LA SCELTA A CAUSA DELL'INCIDENTE?

Proprio nel corso dell'ultima puntata del trono classico andata in onda, Lorenzo è arrivato in studio molto acciaccato e ha dichiarato fosse proprio a causa di un incidente. Ma che conseguenze avrà questo brutto imprevisto per quanto riguarda la scelta di Sara Affi Fella? Questa è già stata rimandata la scorsa settimana a causa di imprevisti che rimangono, al momento, un mistero. Adesso, con l'incidente di Lorenzo Riccardi, potrebbe slittare ulteriormente, almeno fino a quanto il corteggiatore non starà meglio. Intanto sempre al suo fianco, e anche in ospedale dopo l'accaduto, è arrivato Nicolò Ferrari, ex corteggiatore e non scelta di Nilufar Addati. I due sono diventati molto amici e sono ormai inseparabili. Intanto i fan restano in attesa delle novità sulla scelta.

