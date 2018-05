MARCO LIORNI / Il conduttore non si dimette dalla Rai: in arrivo per lui nuovi progetti televisivi?

Marco Liorni, il conduttore non si dimette dalla Rai a differenza di quanto ipotizzato. Per lui arriva un nuovo programma dopo la fine dell'avventura a La vita in diretta?

23 maggio 2018 Redazione

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Il futuro televisivo di Luca Liorni continua ad essere avvolto nel più assoluto mistero. È certo che il conduttore non sarà più al timone de La Vita in diretta, programma che lo ha visto padrone di casa per sette stagioni consecutive. Tale notizia è stata confermata anche da Francesca Fialdini su Instagram, dove ha chiarito come il collega abbia in programma nuove sfide. Sollecitata da un'utente, infatti, la Fialdini ha precisato: "Nessuno manda via Marco. Marco ha scelto di fare altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale. Sarà lui, e la Rai, a dire cosa accadrà. Anche perché io non ne ho la più pallida idea". Al posto di Liorni nella prossima stagione dovrebbe essere chiamato Tiberio Timperi (anche se si attende ancora la conferma ufficiale da parte di quest'ultimo) mentre le sorti dell'ex conduttore restano avvolte nel più assoluto mistero: lascerà davvero la Rai?

MARCO LIORNI NON RASSEGNA LE DIMISSIONI

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo la quale Marco Liorni avrebbe dato le dimissioni dalla Rai, a causa di non ben precisati motivi. I rumors sul web si sono fatti insistenti da parte di chi parlava di presunte incomprensioni con la televisione di Stato e chi invece ipotizzava l'inizio di una nuova avventura televisiva. Di certo possiamo affermare che le tanto discusse dimissioni non hanno nessun senso: il contratto di Liorni con la Rai scade, infatti, il 1° giugno e solo una settimana ci separa da tale data. Restano invece i dubbi sul futuro lavorativo del giornalista, molto apprezzato dagli italiani. Fino a qualche settimana fa, si vociferava che potesse essergli affidata Reazione a Catena, un posto che però è stato preso da Gabriele Corsi. Per lui potrebbe quindi arrivare un nuovo programma, magari nella fascia pomeridiana del sabato, se non addirittura la guida de L'Eredità. Sempre che la Rai non decida di farsi scappare un altro volto caro ai suoi telespettatori.

© Riproduzione Riservata.