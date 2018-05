MEZZO PROFESSORE TRA I MARINES/ Su La7 il film con Danny DeVito (oggi, 23 maggio 2018)

Mezzo professore tra i marines, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 23 maggio 2018. Nel cast: Danny DeVito, Ed Begley Jr., alla regia Penny Marshall. La trama del film nel dettaglio.

23 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su La7

NEL CAST DANNY DEVITO

La programmazione televisiva di La7 prevede per la seconda serata di oggi, mercoledì 23 maggio la messa in onda a partire dalle ore 23:25 del film Mezzo professore tra i marines, il cui titolo nella versione originale è Renaissance Man. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1994 da Penny Marshall e Buzz Feitshans con la regia dello stesso Penny Marshall mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Jim Burnstein. Nel cast sono presenti volti piuttosto noti anche in Italia come Danny DeVito, Ed Begley Jr., James Remar, Gregory Hines, Lillo Brancato e Stacey Dash. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MEZZO PROFESSORE TRA I MARINES, LA TRAMA DEL FILM

Bill Rago è un brillante dirigente pubblicitario americano che lavora per una importante compagnia. Tuttavia in ragione dei risultati al disotto delle aspettative di una campagna pubblicitaria e complice anche una crisi del settore, Bill si ritrova a fare i conti con una situazione che non aveva mai pensato di poter prendere in considerazione ed ossia con il licenziamento. Una situazione che lo turba oltremodo in quanto diventa un feedback decisamente negativo che non gli permette di trovare un impiego similare nel settore. Affranto e costretto a fare i conti con le tante impellenze economiche da onorare, il povero Bill si trova costretto ad accettare delle situazioni lavorative molto lontane dai propri ideali. Nello specifico viene assunto per soli sei mesi presso una base americana di addestramento per impartire lezioni di inglese ad un gruppo di reclute. La paga è abbastanza buona ma per il giovane professore c’è da fare i conti con una classe decisamente indisciplinata e che soprattutto è al limite dell’analfabetismo. La sua missione è dunque abbastanza complicata anche perché sei mesi sono un lasso di tempo abbastanza piccolo se considera le scarsi basi degli alunni e soprattutto lo scarso interesse verso la scuola. Tuttavia se vogliono entrare a far parte dell’esercito degli Stati Uniti, le reclute devono assolutamente superare un opportuno esame. Poco alla volta saprà trovare le giuste motivazioni per assolvere al meglio il suo compito e soprattutto il modo per interessare la classe. In particolare l’interesse nascerà grazie all’insegnamento dell’Amleto di Shakespeare.

© Riproduzione Riservata.