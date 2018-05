Max Biaggi e Michelle Carpente/ Dall'hotel condiviso alle foto in aeroporto: solo amici?

Ora che Bianca Atzei è venuta fuori annunciando la sua storia con Jonathan, Max Biaggi potrà annunciare l'inizio della sua relazione con l'amica Michelle Carpente?

23 maggio 2018 Hedda Hopper

Max Biaggi

Se fino a qualche settimana fa il problema sembrava essere legato ad una notte passata nello stesso hotel (ma in stanze separate, sembra), adesso Max Biaggi e Michelle Carpente sono stati nuovamente beccati insieme. Due amici che si vedono molto spesso o qualcosa di più? Da settimane ormai si parla di una loro possibile liason e già alla fine dello scorso anno, Max Biaggi era stato avvistato con la bella Carpente che ha presentato come un'amica speciale, da allora è cambiato qualcosa e presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte della neo coppia? I fan ci sperano soprattutto alla luce del fatto che adesso Bianca Atzei sembra essere serena e innamorata del collega naufrago Jonathan. A rilanciare il gossip ci ha pensato Diva e Donna che ha pubblicato una serie di foto che mostra i due alle prese con un "incontro" in aeroporto.

AMORE O SOLO UNA TENERA AMICIZIA?

Proprio sulla stessa rivista, qualche settimana fa, Michelle Carpente aveva parlato di un rapporto fatto di amicizia e stima tra lei e l'ex centauro, che sia cambiato qualcosa da allora? I due sono stati beccati insieme a Fiumicino, in aeroporto, per quella che sembra essere una vera e propria partenza di coppia magari per una bella meta esotica dove passare qualche giorno insieme lontani da occhi indiscreti. Per altri, invece, lui la bacia e la saluta perché è solo la sua amica a prendere l'aereo magari dopo aver passato qualche giorno insieme nella Capitale. Cosa c'è di vero e cosa si nasconde dietro i loro continui incontri?

