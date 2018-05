Meghan Markle e Harry/ La sorella Samantha Grant attacca la madre della Duchessa: "si fa pagare"

Meghan Markle e Harry: la sorella della Duchessa del Sussex, Samantha Grant, torna ad attaccare puntando il dito contro la madre della Duchessa del Sussex.

Samantha Grant, la sorella di Meghan Markle, nata dal primo matrimonio del padre della Duchessa del Sussex, torna a far parlare di sé. Dopo la scia di polemiche nate alla vigilia del Royal Wedding, Samantha Grant avrebbe accusato la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, di aver venduto le foto della figlia ai media. Inoltre, secondo la Grant, Doria Ragland avrebbe accettato di rilasciare un’intervista Oprah Winfrey, in cambio di moltissimi soldi. Samantha Grant, come il padre, non ha partecipato alle nozze di Meghan e e Harry. Nei mesi precedenti al grande giorno, la donna è stata molte volte al centro dei pettegolezzi tacciata di protagonismo. Samatha Grant, infatti, ha tentato più volte di mettere in cattiva luce la moglie del Principe Harry. Samantha Grant ha anche scritto un libro sulla nuova Duchessa di Sussex dal titolo poco elegante - "The Diary Of Princess Pushy", ovvero "Diario di una Principessa invadente". Il titolo, poi, è stato modificato con "A Tale Of Two Sisters" (La favola di due sorelle).

MEGHAN MARKLE: ARRESTATO IL NIPOTE

Meghan Markle si sta godendo il suo matrimonio con il Principe Harry. La sua famiglia, però, continua ad essere al centro del gossip e della cronaca. Se la sorella Samantha Grant continua a puntare il dito contro lei e la madre, il nipote della neo Duchessa del Sussex è stato arrestato a Londra tentava di entrare in una discoteca con un coltello a serramanico. Tyler Dooley, il figlio 25enne del fratellastro della duchessa, ha tentato di scappare, ma è stato fermato dalla polizia. Il giovane, poi, ha cercato di giustificarsi. “Non voglio attaccare nessuno, ce l'ho per protezione perché Donald Trump ha detto che Londra è ormai una zona di guerra". Il ragazzo è lo stesso che produce marijuana a scopo ricreativo e a cui dato il nome di “Meghan”.

