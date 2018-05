Morto Philip Roth/ Scrittore americano vincitore del Pulitzer ma privato del Nobel: aveva 85 anni

Morto Philip Roth, scrittore americano vincitore del Pulitzer ma privato del Nobel: aveva 85 anni. Si è spento questa notte per un'insufficienza cardiaca, come riferisce il New York Times

E’ scomparso all’età di 85 anni lo scrittore americano Philip Roth. E’ stato un grandissimo della letteratura non solo statunitense, morto nell’anno in cui avrebbe dovuto ricevere il Premio Nobel per la letteratura. Peccato che proprio negli scorsi mesi l’accademia svedese che organizza gli ambiti riconoscimenti, sia stata investita dallo scandalo legato alle molestie sessuale, e di conseguenza, abbia deciso di dare forfeit all’edizione 2018 dei Nobel. A dare notizia della scomparsa di Roth è il New York Times, indiscrezione poi confermata da Andrew Wylie, l’agente dello stesso scrittore. La morte è avvenuta questa notte, fra martedì e mercoledì, per via di un’insufficienza cardiaca. Roth scriveva nei suoi libri le sue origini, lui che era nato nel New Jersey all’inizio degli anni ’30, in una famiglia borghese ebraica.

PASTORALE AMERICANA LA SUA PIU’ GRANDE OPERA

Sono più di 30 le opere pubblicate da Roth, vincitore dell’ambito Premio Pulitzer nel 1998. Il suo primo lavoro è stato “Addio, Columbus” targato 1959, quindi è arrivato "Il lamento di Portnoy "nel ’69, e sono dovuti passare altri 10 anni per "Lo scrittore fantasma". La sua opera più importante secondo i critici è arrivata però solo nel 1997, a quasi 40 anni dagli esordi, leggasi "Pastorale Americana", che mischia temi sociali e politici dell’America di quegli anni, e da cui sarà anche tratto un film. E’ invece del 2010 l’ultimo suo lavoro, "Nemesi", prima del ritiro definitivo annunciato nel 2012 a Les Inrockuptibles: «Alla fine della sua vita il pugile Joe Louis disse: “Ho fatto del mio meglio con i mezzi a mia disposizione”. È esattamente quello che direi oggi del mio lavoro. Ho deciso che ho chiuso con la narrativa. Non voglio leggerla, non voglio scriverla, e non voglio nemmeno parlarne».

